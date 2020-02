Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Autofahrer gefährdet Fußgänger

Am Freitag um 18:15 Uhr lief der 70-jährige Fußgänger auf dem Gehweg, in der Antonstraße, in Richtung Cafe Schön, als ihm ein grauer 3er BMW entgegen kam. Der 21-jährige BMW-Lenker beschleunigt wenige Meter vor dem Fußgänger sein Fahrzeug, lenkt in dessen Richtung, und fährt mit quietschenden Reifen auf ihn zu. Kurz vor dem Fußgänger leitet der BMW-Fahrer eine Vollbremsung ein und kommt kurz vor ihm zum Stehen. Anschließend setzt er seine Fahrt unbeeindruckt fort. Die Polizei in Sigmaringen hat Ermittlungen aufgenommen. Der genaue Tathergang muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Andreas Schiller

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell