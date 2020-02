Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Körperverletzung unter Freunden

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:20 Uhr kam es in Baienfurt zu einer Auseinandersetzung unter Freunden. Die beiden 27-jährigen und 24-jährigen Kontrahenten feierten erst gemeinsam eine Party, in deren Verlauf es auf Grund von Alkohol zu Meinungsverschiedenheiten kam. Daraufhin schubste und stießen sich die beiden Männer hin und her, bis der 27-jährige auf den Hinterkopf fiel und sich eine leichte Kopfplatzwunde zuzog. Als die hinzugerufenen Beamten die Personalien feststellen wollten, verweigerte dies der 27-jährige und beleidigte stattdessen die eingesetzten Beamten auf das Übelste. Als der Beschuldigte in Gewahrsam genommen wurde leistete er erheblichen Widerstand, so dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Den 27-jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Andreas Schiller

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell