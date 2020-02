Polizeipräsidium Ravensburg

Krauchenwies

50.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Landesstraße zwischen Krauchenwies und Sigmaringen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. An zwei beteiligten Pkw entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Ein 25-jähriger Audi-Fahrer fuhr gegen 15.30 Uhr auf der L456 aus Krauchenwies kommend in Richtung Sigmaringen. Kurz vor der Einmündung nach Ablach bemerkte er zu spät, dass der vorausfahrende 23- jährige Fiat-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Der Audi stieß frontal auf das Heck des Fiat, welcher wiederum auf den davorstehenden Mercedes geschoben wurde. Die im Audi auslösenden Airbags erschreckten den 25-Jährigen derart, dass er mit seinem Pkw rückwärtsrollte und auf den hinter ihm stehenden Lkw prallte. Sowohl am Audi als auch am Fiat entstand Totalschaden. Der Sachschaden insgesamt beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Alle Unfallbeteiligten hatten den Sicherheitsgurt angelegt.

Hettingen

Pkw-Brand greift auf Carport und Wohngebäude über

20.000 Euro Schaden entstand bei einem Pkw-Brand aufgrund eines technischen Defekts in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Hettingen.

Gegen 03.15 Uhr geriet der Smart eines 47-Jährigen mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Das Feuer griff auch auf den Carport über, in welchem der Pkw abgestellt war. Auch das angrenzende Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen nicht vor.

Pfullendorf

Mazdafahrer nach Überschlag verletzt

Am Mittwochabend ist ein 22- jähriger Pkw-Fahrer zwischen Pfullendorf und Ostrach aufgrund von Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Kleinwagen überschlagen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 19.10 Uhr war der 22-Jährige auf der L194 von Pfullendorf kommen in Richtung Ostrach unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann auf der glatten Fahrbahn zunächst nach rechts von der Straße ab, lenkte dagegen und kam in der Folge an den linken Fahrbahnrand. Aufgrund eines erneuten Gegenlenkens geriet der Mazda ins Schleudern und fuhr nach rechts eine meterhohe Böschung hinab. Hierdurch überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Der 22-jährige Fahrer erlitt ein Schleudertrauma und wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Mazda entstand Totalschaden.

