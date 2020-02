Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A 96 bei Aitrach

Aitrach/Landkreis Ravensburg (ots)

Kurz nach 10 Uhr am heutigen Vormittag wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 96 bei Aitrach in nördlicher Fahrtrichtung gemeldet. Den ersten Ermittlungen zufolge kam es vor einer zwischen Aitrach und dem Autobahnkreuz Memmingen befindlichen Baustelle zu einem Rückstau, da der rechte Fahrstreifen gesperrt ist und sich der Verkehr auf den linken Fahrstreifen verengt. Das Ende des Rückstaus erkannte der 31-jährige Fahrer eines Klein-Lkw offenbar zu spät und fuhr mit deutlich höherer Geschwindigkeit auf einen am Stauende befindlichen Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw noch auf einen davor befindlichen Skoda geschoben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden durch den Unfall die beiden Insassen des Audi schwer, die Fahrerin des Skoda und der mutmaßliche Unfallverursacher eher leicht verletzt. Die Beifahrerin im Skoda blieb nach aktuellem Stand unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von etwa 55.000 Euro. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen zur Versorgung der Verletzten war neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die A 96 ist im Bereich der Unfallstelle in nördlicher Fahrtrichtung voll gesperrt, die Sperrung wird voraussichtlich noch etwa eine Stunde andauern, da die Fahrzeugbergung und die Fahrbahnreinigung noch nicht abgeschlossen sind. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Hierdurch kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Weißflog

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell