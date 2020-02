Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Schule

Unbekannte Täter haben von Montag auf Dienstag verschiedene Gebäudekomplexe der Pestalozzischule besprüht. An der Hausmeistergarage und der Musikschule wurden die Buchstaben "CHM" aufgesprüht. Auf einer Mauer am Fahrradabstellplatz konnten zwei Hakenkreuze und ein sogenannter Turbo-Pilz festgestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

Personen, die im Zeitraum von 18 Uhr bis 2 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) anzurufen.

Friedrichshafen

Misslungener Einbruch

Unbekannte Täter haben von Freitag bis Montag, im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 8 Uhr, in der Paulinenstraße versucht, in ein Sportgeschäft einzubrechen. Den Einbrechern gelang es nicht, die hinteren Eingangstüren aufzuhebeln. Die Höhe des Schadens kann aktuell nicht beziffert werden. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Überlingen

Strauch abgebrannt

Am Dienstagabend ist in Überlingen-West ein getrockneter Strauch Pampasgras in Brand geraten. Auslöser des Brandes könnte eine arglos weggeworfene Zigarette sein. Das Feuer wurde durch den Eigentümer selbstständig gelöscht. Ein Schaden entstand nicht.

Markdorf

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwoch gegen 17.30 Uhr im Schießstattweg auf dem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt den Mercedes einer 76-Jährigen beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr rückwärts aus einer Parklücke und kollidierte mit dem vorbeifahrenden Fahrzeug der Geschädigten. Die ältere Frau fuhr ein paar Meter weiter und parkte ihren Pkw. Zwischenzeitlich hatte sich der unbekannte Autofahrer jedoch entfernt, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Markdorf (07544-96200) zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell