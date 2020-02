Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Diebstahl von Katalysatoren

Unbekannte Täter haben Montagnacht im Fallenbrunnen vor einer Werkstatt an mehreren Fahrzeugen die Katalysatoren entwendet. Die Höhe des Diebesgutes kann aktuell nicht beziffert werden. Personen, die im Zeitraum von 1.30 Uhr bis 2 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) anzurufen.

Friedrichshafen

Diebstahl von Geldkassette

Unbekannte Täter haben am Freitag auf dem Wochenmarkt in Friedrichshafen aus einem Mercedes Benz eine Geldkassette entwendet, in der sich Tageseinnahmen in unbekannter Höhe befanden.

Personen, die im Zeitraum von 13.15 Uhr bis 13.30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Friedrichshafen

Sprinter gestreift

Ein 84-jähriger Autofahrer hat infolge Unachtsamkeit am Dienstagmorgen beim Abbiegen von der Schnetzenhauser Straße in die Röntgenstraße den Mercedes eines 48-Jährigen gestreift. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 7.000 Euro.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet - Schaden rund 5.000 Euro

Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer ist am Montagabend von der Donaustraße in die Rheinstraße eingebogen und mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug einer 77-Jährigen kollidiert. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Friedrichshafen - Berg

Verkehrsunfall ohne Verletzte

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro hat ein 19-jähriger Autofahrer am Montag gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Grötzelstraße / Dekan-Rogg-Straße verursacht. Beim Abbiegen in die Dekan-Rogg-Straße stieß er infolge Unachtsamkeit mit dem entgegenkommenden Pkw eines 30-Jährigen zusammen. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden von der freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen mit Bindemittel abgestreut. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Tettnang

Einbruch in Container

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Montag auf einem Firmengelände in der Langenargener Straße einen Aufenthaltscontainer aufgehebelt und durchsucht. Anschließend versuchten die Täter die Tür eines Büroraums aufzubrechen, was jedoch misslang. Zum Diebesgut können aktuell keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 450 Euro.

Langenargen

Auseinandersetzung führt zu Führerscheinverlust

Eine 22-Jährige ist am Montagabend, nachdem sie ihr Fahrzeug auf den Stellplatz einer 65-Jährigen abgestellt hatte, von dieser eingeparkt worden. Als die junge Frau wegfahren wollte, kam es zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Frauen und die Polizei wurde verständigt. Die eintreffenden Polizisten stellten bei der Parkplatzbesitzerin erheblichen Alkoholgeruch fest und führten bei ihr einen Alkoholtest durch. Dieser ergab eine Konzentration des Atemalkohols von circa 1,4 Promille. Daraufhin veranlassten sie in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe und behielten den Führerschein der 65-Jährigen ein.

Bermatingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montagabend in der Meersburger Straße den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo einer 43-Jährigen beschädigt. Am linken Außenspiegel und Radkasten entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Der Verursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Personen, die im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 21.15 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) anzurufen.

