Pfullendorf

23-Jähriger Dieb am Bodensee festgenommen

Ein 23-jähriger Mann, der am Mittwoch und Donnerstag in Pfullendorf durch die Begehung mehrerer Straftaten aufgefallen ist, konnte am frühen Freitagmorgen an der B31 beim Kloster Birnau von der Polizei kontrolliert werden. Wegen seines psychischen Gesundheitszustandes kam er zur Behandlung ins Krankenhaus.

Zunächst fiel der 23-Jährige am Donnerstag zur Mittagszeit deswegen auf, weil er in einer Gaststätte in der Franz-Xaver-Heilig-Straße die Zeche nicht bezahlte. Nach dem Verlassen der Gaststätte entwendete er aus einem, vor dem Lokal stehenden, PKW verschiedene Gegenstände. Der Wagen war unverschlossen. Die Sachen packte der Dieb in einen BMW, den er zuvor in der Bahnhofstraße gestohlen hatte. Ferner wurde der junge Mann dabei beobachtet, wie er auf dem Gaststätten-Parkplatz an mehreren Fahrzeugen hantierte und auch dagegen schlug. Ein Autobesitzer stellte danach leichte Beschädigungen an seinem PKW fest. Im Vorbeigehen beleidigte der 23-Jährige noch eine Frau, die auf seine "Ansprache" nicht reagierte. Danach fuhr er mit dem gestohlenen BMW in Richtung Innenstadt davon.

Am frühen Freitagmorgen stand der Autodieb im Birnauer Wald an der B31, weil der gestohlene BMW nicht mehr lief. Eine Streife vom Polizeirevier Überlingen kontrollierte den Mann. Der BMW war bis unter das Dach mit allem Möglichen beladen. Unter den ganzen Sachen befand sich auch hochwertiges Elektromessgerät, das am Mittwoch oder Donnerstag in Pfullendorf aus einem Auto gestohlen wurde.

Der Dieb wurde durchsucht und im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt. Alkohol- oder drogenbeeinflusste Ausfallerscheinungen waren nicht feststellbar. Wegen seines psychischen Zustandes musste er klinisch betreut werden und die Einlieferung in ein nahegelegenes Krankenhaus wurde veranlasst. Weitere Ermittlungen werden vom Polizeiposten Pfullendorf geführt.

Krauchenwies

Diebe stehlen Kupferstromkabel

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Montag zirka 100 Meter Kupferstromkabel vom Bauhofgelände gestohlen. Die Tat wurde am frühen Montagmorgen festgestellt.

Mit einem Bolzenschneider trennten die Täter den Zaun des Bauhofgeländes an auf. Danach rollten sie die große Kabeltrommel, auf die das Kabel gewickelt war, vom Bauhof auf ein Nachbargrundstück. Dort luden sie die Kabeltrommel in ein geeignetes Fahrzeug oder auf einen Anhänger und fuhren weg. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 700 Euro.

Gammertingen

Zeugensuche nach Auffahrunfall

Nach einem Auffahrunfall am Montagvormittag auf der L253 zwischen Harthausen und Inneringen, bei dem Sachschaden entstand, sucht der Polizeiposten Gammertingen nach Zeugen.

Gegen 11.50 Uhr fuhren ein Mini Cooper und ein VW Golf hintereinander auf der L253 in Richtung Inneringen. Kurz nach der Einmündung der Kreisstraße 8205 bei Feldhausen setzten beide Fahrer fast gleichzeitig zum Überholen einer kleinen Fahrzeugkolonne an. Dabei stießen der Mini und der VW zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen unter der Rufnummer 07574 921687 zu melden.

Bad Saulgau

Fahrerflucht nach Auffahrunfall

Nach einem Auffahrunfall am Montagabend in der Herbertinger Straße ist die Unfallverursacherin trotz entstandenem Sachschaden weitergefahren. Ihr Kennzeichen wurde notiert, weshalb die 48-Jährige schnell identifiziert werden konnte.

Gegen 17.40 Uhr fuhr eine 19-jährige Frau mit ihrem Citroen auf der Herbertinger Straße stadtauswärts. Kurz nach der Verkehrsinsel wollte die Autofahrerin nach links auf das Gelände der dortigen Tankstelle abbiegen. Wegen Gegenverkehr musste sie warten und hielt deswegen an. Hinter der 19-Jährigen fuhr ein BMW, dessen Fahrerin zu spät abbremste. Die 48-Jährige wich zwar noch nach rechts aus, streifte den Citroen jedoch im Vorbeifahren. Ohne anzuhalten fuhr der BMW weiter. Die Beifahrerin im Citroen konnte das amtliche Kennzeichen ablesen und die Polizei entsprechend informieren. So bekam die Unfallverursacherin schon bald Besuch von einer Polizeistreife, die an ihrem Auto einen "passenden" Schaden feststellte. Die 48-Jährige bestritt, an einem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Dessen ungeachtet ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

Wald

Im Leopoldswald bei Walbertsweiler ist am Montagnachmittag ein 22-jähriger Mann beim Aufarbeiten von Sturmholz schwer verletzt worden.

Gegen 14.45 Uhr brach ein unter Spannung stehender Baumstamm beim Zersägen in die falsche Richtung und schlug gegen den jungen Waldarbeiter. Der 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Der Verletzte trug die vorgeschrieben Schutzbekleidung.

