Altshausen

23-Jähriger prallt gegen Rettungswagen auf Einsatzfahrt

An der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hindenburgstraße ist am Montagabend ein Opel Corsa gegen einen Rettungswagen auf Einsatzfahrt geprallt. Der Opelfahrer hatte keinen Führerschein. Es entstand Sachschaden.

Gegen 19 Uhr fuhr der Rettungswagen mit Sondersignal auf der Bahnhofstraße in Richtung Hindenburgstraße. Vor dem Sanka fuhren zwei PKW, die kurz vor der Einmündung in die Hindenburgstraße anhielten. Der Rettungswagen überholte und bog dann nach links in die vorfahrtsberechtigte Hindenburgstraße ab. Dort kam von links ein Opel, dessen 23-jähriger Fahrer beim Erkennen des Rettungswagens zwar bremste, aber nicht anhielt. Der Opel rollte deswegen langsam in Richtung RTW weiter und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand geringer Sachschaden. Wie sich später herausstellte, ist der junge Opelfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Deswegen muss er sich auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Ravensburg

Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Bei einer kleinen Karambolage vor dem Kreisverkehr Eywiesenstraße/ Schützenstraße sind am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden.

Kurz vor 8 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem VW Caddy in der Eywiesenstraße, kurz vor dem Kreisel, einem dort verkehrsbedingt stehenden Skoda Octavia ins Heck. Den Skoda schob es danach auf einen davor haltenden Mercedes. Der 46-jährige Skodafahrer und die 51-jährige Fahrerin des Mercedes erlitten dabei leichtere Verletzungen. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 17.000 Euro.

Ravensburg

Radfahrer nach Unfall verletzt

Bei einer Kollision mit einem PKW ist am Montagnachmittag in der Gartenstraße ein 83-jähriger Radfahrer verletzt worden.

Gegen 15.40 Uhr fuhr der 83-Jährige mit seinem Elektrofahrrad auf dem für seine Fahrtrichtung falschen Radweg stadteinwärts. Aus Richtung Tankstelle/Schnellimbiss gegenüber dem Polizeipräsidium fuhr ein Auto auf die Gartenstraße, als der Radfahrer diesen Bereich passierte. Der Fahrer des PKWs übersah den 83-Jährigen, Fahrrad und Auto stießen zusammen. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts Näheres bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2200 Euro.

Ravensburg

Drogenkonsument hat zwei Promille

Nach einer Autofahrt mit einem Atemalkoholwert von umgerechnet zwei Promille musste ein 36-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Dienstag seinen Führerschein abgeben.

Gegen 1.25 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung vom Polizeirevier Ravensburg in der Marktstraße einen Autofahrer. Gleich bei der Kontaktaufnahme stellten die Gesetzeshüter fest, dass der Mann eine Alkoholfahne hat. Außerdem waren Anzeichen einer Drogenbeeinflussung nicht zu übersehen. Mit Einverständnis des 36-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der die absolute Fahruntüchtigkeit mit einem Ergebnis von zwei Promille bestätigte. Auch mit dem Verdacht des vorangegangenen Drogenkonsums lagen die Beamten richtig. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Deswegen musste der Autofahrer mit zur Blutentnahme. Anschließend begleitete ihn die Streife nach Hause, um seinen Führerschein in Verwahrung zu nehmen. Danach wurde der Mann darüber belehrt, dass er bis auf Weiteres weder mit seinem Auto noch mit anderen, führerscheinpflichtigen Fahrzeugen fahren darf.

Wangen im Allgäu

Betrunkene Autofahrerin verliert die Kontrolle

Wegen Trunkenheit ist eine 81-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag an der Einmündung der Nieratzer Weges in den Mörikeweg mit einem Ford Focus zusammengestoßen. Die 74-jährige Beifahrerin im Ford wurde dabei verletzt.

Gegen 16.30 Uhr kam die sichtlich alkoholisierte VW-Fahrerin an der Einmündung nicht an dem ihr entgegenkommenden Ford vorbei und stieß mit ihm zusammen. Die Kollision war so heftig, dass in beiden Fahrzeugen die Airbags auslösten. Mit leichten Verletzungen musste die 74-jährige Beifahrerin des Unfallopfers von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallverursacherin war sichtlich betrunken. Sie schwankte bedenklich und ihre Aussprache war dem entsprechend. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben. Dagegen erhob die Betroffene ausdrücklich Widerspruch. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Wolfegg

Linksabbieger nimmt Mazda die Vorfahrt

An der Einmündung der L316 in die L317 am Rande des Wolfegger Stadtteils Grimmenstein hat ein Mini-Fahrer beim Abbiegen einem aus Richtung Weitprechts kommenden Mazda die Vorfahrt genommen. Beide Autofahrer verletzten sich leicht.

Gegen 6.25 Uhr kam der Unfallverursacher auf der L316 aus Richtung Alttann und bog an der Einmündung nach links in die L317 ab. Dabei übersah er den von links aus Richtung Weitprechts kommenden Mazda und stieß mit ihm zusammen. Bei der Kollision erlitten die Fahrer, 22 und 32 Jahre alt, leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro.

Baienfurt

Motorradfahrer stürzt nach Gefahrenbremsung

Wegen eines auf seiner Spur entgegenkommenden Autos hat ein Motorradfahrer am Montagvormittag stark abbremsen müssen und ist in der Folge gestürzt. Dabei verletzte sich der 43-Jährige.

Gegen 10.30 Uhr musste die Unfallverursacherin wegen einer Baustelle in der Kirchstraße auf den linken Fahrstreifen wechseln. Nach dem Umfahren der Baustelle scherte die 33-Jährige nicht gleich wieder nach rechts ein, sondern fuhr mitten auf der Straße durch die dortige Kurve. Der Fahrer eines entgegenkommenden Leichtmotorrades musste deswegen eine Gefahrenbremsung einleiten, verlor die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Eine Kollision mit dem Opel konnte er vermeiden. An seinem Leichtmotorrad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 300 Euro.

Fronreute

Linksabbieger muss warten - Nachfolger fährt auf

Am frühen Montagabend ist bei einem Auffahrunfall in der Blitzenreuter Steige Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 17.20 Uhr wollte ein Autofahrer, der aus Richtung Blitzenreute kam, auf Höhe der Einmündung der Schulstraße nach links auf ein Privatgrundstück abbiegen. Weil Gegenverkehr kam, musste der 44-Jährige anhalten und warten. Hinter ihm kam ein Mitsubishi, dessen 21-jähriger Fahrer nicht aufpasste. Er sah deshalb zu spät, dass vor ihm gebremst wird und fuhr dem stehenden Ford ins Heck. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der nicht mehr fahrbereite Mitsubishi des Unfallverursachers musste geborgen werden.

Vogt

Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Auf dem Radweg kurz nach dem Ortsausgang von Rötenbach in Richtung Wolfegg hat sich am Montagabend ein Radfahrer bei einem Sturz verletzt. Der 54-Jährige fuhr in Richtung Wolfegg, als ihm gegen 19 Uhr vermutlich eine auf den Gepäckträger geklemmte Decke in die Speichen geriet. In der Folge verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht. Vom Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der Mann war nicht mehr ganz nüchtern. Die beim Atemalkoholtest "gepusteten" 0,82 Promille waren aber nicht unfallursächlich. Deswegen wurde von führerscheinrechtlichen Maßnahmen abgesehen.

