Gutenstein

34-Jährige fährt gegen Baum

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Stetten am kalten Markt und Gutenstein ist in der Nacht zum Sonntag eine Frau mit ihrem VW Golf gegen einen Baum gefahren. An dem PKW entstand Totalschaden.

Gegen 2.30 Uhr fuhr die 34-Jährige auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Gutenstein. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihren PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Danach fuhr sie eine stark abschüssige Böschung hinunter und blieb dort stehen. An ihrem VW Golf entstand Totalschaden. Die 34-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass beide Vorderreifen fast kein Profil mehr hatten. Der PKW wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Pfullendorf

19-Jähriger von Unbekannten geschlagen

In der Nacht zum Montag ist in der Konrad-Heilig-Straße auf dem Parkplatz bei der Post ein junger Mann von Unbekannten angesprochen und danach ohne Vorankündigung geschlagen worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge schlugen die Täter auch noch auf den 19-Jährigen ein, als er bereits am Boden lag. Danach flüchteten die Schläger in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde nicht schwerer verletzt.

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des Körperverletzungsdelikts und sucht Zeugen, die gegen 3.50 Uhr in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben (Telefon 07552 2016 0).

Mengen

Schlägerei in der Pfarrstraße

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung in der Pfarrstraße ist in der Nacht zum Sonntag ein 31-jähriger Mann leicht verletzt worden. Das alkoholisiert Opfer kam gegen 4.40 Uhr mit blutenden und geschwollenen Lippen zu Hause an. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde er zuvor von mehreren Männern vor einer Gaststätte geschlagen.

Das Polizeirevier Bad Saulgau hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Angaben zu einer Schlägerei in der Pfarrstraße machen kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07581 482 0).

