PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Auto von betrunkenem Fahrer rollt gegen Streifenwagen

Bei einer Kontrolle ist in der Nacht zum Montag das Auto eines betrunkenen Verkehrssünders gegen einen Streifenwagen der Polizei gerollt. Es entstand Sachschaden.

Gegen 00.50 Uhr wurde bei der Polizei eine Trunkenheitsfahrt angezeigt. Demnach sollte ein Audi, dessen Fahrer Alkohol konsumiert hatte, in Richtung Deisenfang fahren. Eine Streife stellte den genannten PKW in der Metzgergasse fest und gab beim Heranfahren das Anhaltesignal. Das interessierte den Audifahrer nicht, weshalb er nach links in die Stadionstraße abbog. Dort kam ihm bereits ein zweites Polizeifahrzeug entgegen, dessen Signale er ebenfalls ignorierte und in die Deisenfangstraße fuhr. Einer der beiden Streifenwagen überholte und stellte sich vor dem Audi quer. Um eine weitere Flucht zu verhindern, holten die Beamten den 41-Jährigen aus seinem Auto. Als der Verkehrssünder draußen war, rollte sein ungesicherter Audi auf der abschüssigen Strecke weg und prallte gegen den querstehenden Streifenwagen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Bei der Kontrolle bestätigte sich die Fahruntüchtigkeit des Mannes eindeutig. Er hatte zu der Zeit über 2,3 Promille. Folgen waren eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins.

Bad Wurzach

Schweißfunken zünden Mülltonne an

Beim Schweißen ist am Sonntag im Bad Wurzacher Stadtteil Unterschwarzach ein Mülleimer in Brand geraten. Die Feuerwehr musste löschen.

Gegen 19.25 Uhr war ein Mann in seiner Werkstatt mit Schweißarbeiten beschäftigt. Plötzlich roch der 43-Jährige Rauch und stellte gleich darauf fest, dass eine Mülltonne brannte. Der Mann begann sofort mit der Brandbekämpfung. Sein Feuerlöschereinsatz war jedoch vergeblich, weshalb er die "112" rufen musste. Kurze Zeit später waren 44 Löschkräfte am Einsatzort. Als die Brandbekämpfer eintrafen, standen bereits mehrere Mülltonnen und Schränke in Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnten sie jedoch verhindern. So blieb der Sachschaden mit etwa 5000 Euro überschaubar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Bad Wurzach

Unbekannter tritt gegen Außenspiegel - Zeugen gesucht

Am Samstag hat ein unbekannter Täter zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in Haidgau seinen Zorn an einem in der Waldseer Straße stehenden Opel Astra ausgelassen. Der Unbekannte trat gegen den rechten Außenspiegel des auf dem Stellplatz vor einem Wohnhaus stehenden PKWs. Dabei entstand Sachschaden.

Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07561 8488 0).

Wangen im Allgäu

Hyundai überschlägt sich

Auf der L320 bei Hatzenweiler ist am Sonntagvormittag ein Hyundai von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Der Fahrer verletzte sich leicht.

Gegen 10.30 Uhr fuhr der 19-Jährige auf der Landstraße in Richtung Neuravensburg. Auf Höhe einer Pizzeria kam er mit seinem PKW in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. In einem Graben blieb das Auto auf der Beifahrerseite liegen. Beide Insassen konnten aus dem Wagen aussteigen. Der Fahrer war leicht verletzt. Der Rettungsdienst wurde gerufen und brachte den jungen Mann ins Krankenhaus. An dem Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

Bad Waldsee

Fußgängerin beim Einparken umgefahren

Gerade noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Parkmanöver am Sonntagmorgen in der Robert-Koch-Straße. Beim Einparken in eine Parklücke hat ein 87-jähriger Mann eine dort stehende Frau angefahren, die hierdurch leicht verletzt wurde.

Die Fußgängerin wollte die Parklücke für eine andere Autofahrerin freihalten und stand deswegen mit einer weiteren Frau in der Parklücke, in die der 87-Jährige einfuhr. Der betagte Autofahrer erfasste die 33-Jährige, die daraufhin stürzte. In der Folge verschaltete sich der Senior, fuhr deswegen versehentlich vorwärts und stieß noch einmal gegen die jetzt am Boden liegende Frau. Zum Glück erlitt die 33-Jährige nur leichte Verletzung. Sachschaden entstand nicht.

Weingarten

Ladendiebe erwischt

Bereits am Dienstag vergangener Woche sind in Weingarten zwei Ladendiebe beim Stehlen in einem Kaufhaus erwischt worden. Sie hatten Diebesgut im Gesamtwert von über 240 Euro in einem speziell präparierten Rucksack.

Gegen 16.50 Uhr wurden die zwei in der Region wohnenden Täter dabei beobachtet, wie einer der Beiden einen Rasierer und eine Schere aus einem Regal nahm und seinem Kumpel in den Rucksack steckte. Danach wollte das Duo ohne zu bezahlen wieder gehen. Die hinzugerufene Polizei durchsuchte den Rucksack des "Beuteträgers". Dieser war so präpariert, dass beim Passieren der Kasse kein Alarm ausgelöst wurde. Einen zweiten Rucksack hatten die Täter beim Infopoint in einem Schließfach verstaut. Bei einer Nachschau fanden die Polizisten drei Parfüms, die das Duo in einem Drogeriemarkt in derselben Straße entwendet hatte. Bei der Durchsuchung der Täterwohnungen wurde kein weiteres Diebesgut aufgefunden.

