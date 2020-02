PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen - Ailingen

Unfallflucht

Einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagnachmittag in der Leonie-Fürst-Straße (Parkplatz TSG Ailingen) beim Ausparken verursacht. Er beschädigte die rechte Fahrzeugseite eines Mercedes und entfernte sich anschlißend von dem Parkplatz, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Personen, die im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Tettnang-Siggenweiler

Verkehrsunfall - Schaden rund 6.000 Euro

Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Freitagabend ein 32-jähriger Mitsubishi-Fahrer am Ortsbeginn Siggenweiler, aus Richtung Liebenau kommend, von der Straße "Am Dorfweiher" abgekommen und mit einem Haus kollidiert. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Kressbronn

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer ist am Sonntag gegen 22.30 Uhr mit seinem Renault auf der K 7776 zwischen Betznau und Gießenbrücke in eine Obstanlage gekracht. Ein Zeuge beobachtete, wie sich der Autofahrer anschließend zu Fuß Richtung Betznau entfernte. Der 33-Jährige konnte kurze Zeit später in der Nähe des Unfallorts von einer Polizeistreife aufgegriffen werden. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von circa 1,7 Promille, weshalb die Polizisten bei dem jungen Mann in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlassten und seinen Führerschein einbehielten. Durch den Unfall wurden mehrere Bäume entwurzelt, Holzmasten der Hagelnetze umgefahren und das Fahrzeug stark beschädigt. Die Höhe des Schadens kann aktuell nicht beziffert werden.

Meersburg

Verkehrsunfall

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer hat am Sonntagnachmittag in der Daisendorfer Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts beim Ausparken das Fahrzeug einer 55-Jährigen gestreift. An beiden Pkw entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro.

