PP Ravensburg: (Sigmaringen) Über 100 Gramm Marihuana gefunden

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchungsaktion am vergangenen Montag hat die Polizei in einer Sigmaringer Wohnung über 100 Gramm Marihuana, eine durchgeladene Schreckschusspistole und Bargeld gefunden. Die Durchsuchung war Folge eines Ermittlungsverfahrens wegen Drogenhandels im Zollernalbkreis, in dem sich Verdachtsmomente gegen einen 18-Jährigen aus Sigmaringen ergaben. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, verkaufte der junge Mann über einen längeren Zeitraum hinweg Marihuana im Raum Sigmaringen. Deswegen ordnete das Amtsgericht Hechingen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen, die Wohnungsdurchsuchung an. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der dringend Tatverdächtige wegen seiner illegalen Drogengeschäfte angezeigt.

