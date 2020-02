Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Alkohol im Straßenverkehr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Bahnhofstraße in Bad Waldsee ein 36-jähriger in einer Verkehrskontrolle angehalten und festgestellt, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.

Weingarten

Sachbeschädigung

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr haben Unbekannte an der Bahnhaltestelle Weigarten/Berg mit Steinen die Glasscheiben an den Fahrgastunterständen und den fahrradabstellplätzen eingeworfen. Der Sachschaden liegt bei ca. 5.000 EUR. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel.: 0751 - 803 6666, in Verbindung zu setzen.

Isny

Mit Feuerlöscher Brandalarm ausgelöst

Im ehemaligen Gebäude der Oberschwabenklinik in Isny haben Unbekannte am Samstagabend gegen 23:00 Uhr im Treppenhaus einen dort installierten Feuerlöscher versprüht. Aufgrund der Vernebelung durch das versprühte Pulver wurde ein Brandalarm ausgelöst. Die angerückte Feuerwehr ging zunächst von einem Echtalarm ausging, konnte allerdings schnell Entwarnung geben. Die Bewohner bemerkten den Sachverhalt erst, als die Feuerwehr anrückte. Verletzte gab es keine, aber durch die Entleerung des Feuerlöschers entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Isny Tel.: 07562-976550, in Verbindung zu setzen.

Isny

Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, kam es in einem Tanzlokal in Isny zu einer Auseinandersetzung, an deren Ende auch noch Pfefferspray eingesetzt wurde. Zwischen zwei Gästen kam es auf der Tanzfläche zu einem Streit, so dass sich ein Sicherheitsmitarbeiter einschaltete. Da sich einer der beiden Gäste partout nicht beruhigen wollte, wurde der 45-Jährige mit Unterstützung einer weiteren Sicherheitskraft nach draußen begleitet. Vor dem Lokal mischte sich noch der Sohn des uneinsichtigen Gastes ein und beide bedrohten die Sicherheitskräfte, weshalb einer der beiden Sicherheitskräfte Pfefferspray gegen den 45-Jährigen Gast einsetzte. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten sich die Gemüter beruhigt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Isny geführt.

Kißlegg

Holzscheune abgebrannt

Aus bislang ungeklärte Ursache geriet am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr auf einem Aussiedlerhof bei Kißlegg eine freistehende Scheune in Brand und brannte unter Aufsicht der Feuerwehr vollständig ab. Der Sachschaden an der Scheune und den darin gelagerten Maschinen für die Landschaftspflege entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.

