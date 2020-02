Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pöbelnder Fahrgast im Regionalzug beleidigt und bedroht Einsatzkräfte

Am Samstagmittag, gegen 13:45 Uhr teilten Fahrgäste im Regionalzug von Aulendorf nach Sigmaringen einen angetrunkenen und pöbelnden Fahrgast mit. Der Betroffene Fahrgast, ein 36-Jähriger aus dem Bodenseekreis, konnte durch Polizeibeamte des Polizeireviers Sigmaringen im Zug am Bahnhof Sigmaringen kontrollieren werden. Er fiel bereits hier durch seine Alkoholisierung und mangelnde Kooperation auf. Der Betroffene wurde in Gewahrsam genommen und einem Arzt vorgestellt. Während der ärztlichen Vorführung wurde der 36-jährige immer aggressiver, so dass er geschlossen werden musste. Hierbei beleidigte und bedrohte der Betroffene die eingesetzten Beamten. Er wurde letztendlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Zudem wird gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Neufra

Versuchter Einbruch in Wohnwagen

In der Jahnstraße in Neufra wurden am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, von einem Zeugen vier Personen mitgeteilt, die an einem Wohnwagen eine Scheibe eingeworfen hatten. Die vier mutmaßlichen Tatverdächtigen konnten zunächst flüchten, wurden dann aber wenig später von Sicherheitskräften im Bereich des Neufraer Bahnhofs angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Es handelte sich hierbei um vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, die leicht alkoholisiert waren. Gegen die vier polizeibekannten Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Am Freitagmittag, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Max-Eyth-Straße in Bad Saulgau, gegen einen geparkten Pkw der Marke Mercedes Benz. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von ca. 1.500 Euro zu kümmern entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen zum Vorfall werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel.: 07581-482 0, in Verbindung zu setzen.

Mengen

Zwei Pkw beschädigt

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurden in Mengen zwei Pkw beschädigt. Im ersten Fall wurde im Schleussbrunnenweg an einem Pkw BMW das hintere Kennzeichenschild abgerissen und in unmittelbarer Nähe weggeworfen. Im zweiten Fall wurde in der Straße "Arnoldsgrube" an einem Pkw der linke Außenspiegel abgerissen. Es entstand ein Schaden von 100 bzw. 300 Euro. Zeugen wurden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel.: 07581-482 0, in Verbindung zu setzen.

Mengen

Körperverletzung

Ein 19-Jähriger wurde im Bereich einer Gaststätte in der Pfarrstraße in Mengen von mehreren Personen angegriffen und geschlagen. Er erlitt mehrere Prellungen und Platzwunden im Bereich des Kopfes. Zum Vorfall werden Zeugen gesucht die gebeten werden, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel.: 07581 - 482 0, zu melden.

Mengen

Verstöße gegen das Tierschutzgesetz

Im Rahmen einer Zwangsräumung eines Bauernhofes am Ortsrand von Mengen, wurde am Samstagnachmittag der zuständige Gerichtsvollzieher von einer Tierschutzorganisation unterstützt, welche die dort lebenden Tiere in ihre Obhut nehmen sollte. Die Mitarbeiter der Tierschutzorganisation baten um polizeiliche und behördliche Unterstützung, da die gehaltenen Pferde, Schweine, Ziegen, Schafe, Hasen, und Emus, sich in einem völlig vernachlässigten Zustand befanden. Die Tiere standen teilweise bis zum Bauch im Dreck oder die Stallungen standen unter Wasser. Auf dem Gelände wurden mehrere Schweinekadaver festgestellt. Aufgrund der Umstände wurden Beamte vom Veterinäramt des Landkreises Sigmaringen hinzugezogen, die sich um den weiteren Verbleib der Tiere kümmern. Gegen die bisherige 54-jährige Eigentümerin des Bauernhofes wurde ein Ermittlungsverfahren sowie ein Tierhalteverbot eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Jürgen Regele

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell