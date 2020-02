Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Wertgegenstände aus Mercedes geklaut

Aus einem Mercedes Benz, der in der Georg-Zimmerstraße in Sigmaringen abgestellt war, wurden am Freitag in der Zeit von 22:30 Uhr bis Samstag, 00:30 Uhr durch Unbekannte mehrere Gegenstände im Wert von ca. 800.- Euro geklaut. Vermutlich gelangen sie in das Auto, weil es nicht abgeschlossen war. Zeugen welche Beobachtung zur fraglichen Zeit gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Unfall beim Überholen

Durch ein falsches Überholmanöver wurden am Freitagnachmittag bei einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Benz Sprinter und einem VW beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der 76-jährige Unfallverursacher versuchte auf kurviger und unübersichtlicher Strecke von Herbertingen kommend in Richtung Bad Saulgau auf Höhe Mieterkingen mehrere Pkws und einen Sattelzug zu überholen. Bevor er wieder nach rechts einscheren konnte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 19-jährigen VW-Lenkerin die ordnungsgemäß in Richtung Herbertingen fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 10.000.- Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten.

