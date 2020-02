Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Feuerwehreinsatz bei Schulgebäude des KBZO

Weingarten (ots)

Ein Kabelbrand war der Grund für einen Einsatz der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag in einem Schulgebäude der KBZO in der Sauterleutestraße. Nach derzeitigen Ermittlungen entstand das Feuer in einem Schaltschrank des Traforaums. Eine Gefahr für die im Gebäude befindlichen 60 Schüler und 35 Mitarbeiter bestand nicht. Sie wurden für die Dauer des Löscheinsatzes vorsichtshalber evakuiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen schon nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Der durch das Feuer entstandene Schaden ist gering. Infolge des Brandes kam es im Raum Weingarten zu Störungen im Stromnetz.

