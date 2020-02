Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Randalierende Frau kommt ins Krankenhaus

Weil sie keine Ruhe geben wollte ist eine randalierende Frau am Mittwochmorgen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Die aggressive 36-Jährige hatte zuvor in der Friedhofstraße eine Fensterscheibe zertrümmert und mehrere Polizeibeamte beleidigt. Der Transport ins Krankenhaus musste wegen des renitenten Verhaltens der Frau, die nicht wenig Alkohol betrunken hatte, von zwei Polizeistreifen begleitet werden.

Horgenzell

Frontalzusammenstoß zwischen Ringgenbach und Horgenzell endet tödlich

Eine 18-jährige Autofahrerin ist nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen zwischen Ringgenweiler und Horgenzell an den Folgen ihrer schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

Gegen 7.30 Uhr stießen auf der Landstraße zwischen den beiden Gemeinden ein Kleintransporter und ein VW Polo im Begegnungsverkehr frontal zusammen. Die junge VW-Fahrerin, in Richtung Ravensburg unterwegs, wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Beide Insassen des Transporters verletzten sich ebenfalls, der Beifahrer schwer. Ein Notarzt und drei Rettungsteams kümmerten sich um die Verletzten. Die 18-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Sie verstarb noch am Vormittag an den Folgen ihrer Verletzungen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L 288 war bis gegen 11.35 Uhr voll gesperrt.

Der genaue Unfallhergang ist bisher noch nicht bekannt. Zur Klärung der Ursache wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Die Verkehrspolizei Ravensburg sucht dringend Zeugen, die den Unfall gesehen haben und bittet um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0751 803 5333.

Wangen im Allgäu

Pick-up beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, ist auf dem Parkplatz Argencenter ein bisher nicht bekanntes Fahrzeug gegen einen Ford Ranger geprallt. Die verantwortliche Person hat sich danach aus dem Staub gemacht. An dem Pick-up entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Fahrerflucht. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug samt Insassen geben können (Telefon 07522 984 3333).

Leutkirch im Allgäu

Feuerwehreinsatz wegen defektem Rauchmelder

Ein defekter Rauchmelder hat am Mittwochabend die Feuerwehr ins Sonnengässle geführt. Gegen 22.50 Uhr war dort ein Brandalarm in einem mehrgeschossigen Wohnhaus. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften aus. Die Tür zur Wohnung, aus der das Alarmsignal drang, mussten die Feuerwehrleute in Abwesenheit der Bewohner selbst öffnen. In den Räumlichkeiten konnten die Brandbekämpfer kein Feuer feststellen. Nach deren Einschätzung war ein defekter Rauchmelder Grund für den Alarm. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr wieder verschlossen.

Weißensberg/A96

Mazda kollidiert mit Streuwagen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Streuwagen auf der Autobahn bei Weißensberg ist am Mittwoch Sachschaden in Höhe von zirka 80.000 Euro entstanden.

Gegen 14.30 Uhr fuhr der Mazda hinter einem Mercedes auf der Überholspur in Richtung Lindau. Als der Mercedes bremste, konnte der 64-jährige Mazdafahrer wegen zu geringen Sicherheitsabstand nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er zog sein Auto deswegen nach rechts, wo er mit einem Streufahrzeug zusammenstieß. In der Folge schleuderte es den Mazda gegen die rechts Leitplanke. Das Streufahrzeug blieb auf dem Standstreifen stehen. Am LKW entstand Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro. Die 10.000 Euro Schaden am Mazda bedeuten wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Die Autobahnmeisterei sperrte den rechten Fahrstreifen im Bereich der Unfallstelle ab.

