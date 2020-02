Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 13.02.2020

Bermatingen-Ahausen/Bodenseekreis (ots)

Kein Hinweis auf KO-Tropfen

Bezüglich des möglichen Verdachts einer Verabreichung von KO-Tropfen im Rahmen des Nachtumzugs in Bermatingen-Ahausen am 31.01.2020 (wir berichteten am 02.02.2020) sind die polizeilichen Ermittlungen nahezu abgeschlossen. Hierbei konnte in keinem der genannten Fälle ein Nachweis über eine tatsächliche Verabreichung von KO-Tropfen geführt werden. Vielmehr ergaben sich bei mehreren der zunächst als Geschädigte geführten Personen Hinweise auf einen übermäßigen Alkoholkonsum, der durch die Betroffenen möglicherweise als Wirkung anderweitiger Substanzen fehlgedeutet wurde. Eine Häufung von medizinischen Einsätzen binnen einer relativ kurzen Zeitspanne dürfte ebenfalls auf die jeweilige starke Alkoholisierung der betroffenen Personen zurückzuführen sein. Im Übrigen waren in keinem dem Rettungsdienst oder der Polizei in der Nacht bekannt gewordenen Fall Reanimationsmaßnahmen notwendig.

Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Johannes-Georg Roth, Tel. 07531/280-2000,

Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog, Tel. 0751/803-1010.

Unser Bericht vom 02.02.2020:

Bermatingen-Ahausen

Verdacht der Verabreichung von KO-Tropfen

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete der auf einer Fastnachtsveranstaltung in Ahausen eingesetzte Sanitätsdienst eine auffällig hohe Zahl von medizinischen Notfällen in kürzester Zeit. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass neben Gästen mit mutmaßlich alkoholbedingten gesundheitlichen Problemen sich in mindesten drei Fällen der Verdacht einer Verabreichung von KO-Tropfen ergab. Alle Personen wurden durch die Sanitätskräfte medizinisch versorgt. Ein vierter Geschädigter meldete sich im Laufe des Samstags auf dem Polizeirevier Überlingen. Der Veranstalter sensibilisierte durch eine Durchsage die Gäste und ermahnte zur Vorsicht. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Personen, die auf der Fastnachtsveranstaltung Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Weißflog

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell