Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall beim Rangieren - 4.000 Euro Schaden

Ein 71-jähriger Fahrzeuglenker ist am Montagnachmittag in der Donaustraße mit einem Sattelauflieger kollidiert und verletzt worden. Er wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Der Fahrer eines Sattelzugs wollte rückwärts vom Gelände eines Autoteilehandels auf das gegenüberliegende Grundstück eines Supermarkts fahren und abladen. Nachdem der Sattelzug etwa einen Meter auf die Donaustraße eingefahren war, kam es zur Kollision. Ob der Geschädigte auf den fahrenden oder stehenden Sattelzug auffuhr, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Friedrichshafen - Waltenweiler

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung - Schaden von rund 45.000 Euro

Über 1, 9 Promille ergab der Alkoholtest bei einer 46-jährigen Fahrzeuglenkerin, die am Montag gegen 20 Uhr auf der K 7729 kurz vor Habratsweiler mit einem aus Richtung Waltenweiler kommenden Fahrzeug eines 50-Jährigen zusammengestoßen ist. Durch den Unfall kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und wurden erheblich beschädigt. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Polizei veranlasste bei der alkoholisierten Autofahrerin im Krankenhaus eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Tettnang-Bürgermoos

Anhänger macht sich selbstständig

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Anhänger in der Marienfelder Straße auf ein geparktes Fahrzeug gerollt. Der einachsige Anhänger war nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Tettnang

Mit umstürzenden Baum kollidiert

Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer ist am Montagmorgen auf der B 467 nach der Abfahrt Langenargen-Oberndorf in Fahrtrichtung Ravensburg mit einer Tanne kollidiert. Obwohl er sein Fahrzeug sofort abbremste, als der Baum witterungsbedingt auf die Fahrbahn fiel, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt, das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Diebstahl

Unbekannte Täter haben am Samstag auf dem Wochenmarkt in Überlingen (Hofstatt) im Zeitraum von 14.30 bis 14.45 Uhr aus einem Mercedes-Benz einen roten Jutebeutel entwendet, in dem sich die Tageseinnahmen in unbekannter Höhe befanden. Ein Zeuge hat eine männliche Person beobachtet, die sich auffällig in der Nähe des Verkaufstandes aufhielt. Diese Person wird wie folgt beschrieben: 35 bis 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, dunkle kurze Haare, bekleidet mit Jeans, einem hellblauen Hemd und einem grauen Pulli. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

Überlingen

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am Montag gegen 19.30 Uhr ist ein 40-Jähriger in der "Alten Nußdorfer Straße" vor dem Betreten seiner Wohnung von drei unbekannten männlichen Personen angegangen und geschlagen worden. Er wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden. Die Täter werden wie folgt beschrieben: circa 185 cm groß, bekleidet mit Jeans, dunklen hüftlangen Jacken mit Kapuze. Als Maskierungsmittel diente ein Schaal. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der "Alten Nußdorfer Straße" beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell