PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Gammertingen

Unfallwagen brennt

Am späten Sonntagabend hat auf einem Feldweg östlich von Gammertingen ein Unfallwagen gebrannt.

Der Pkw, ein Renault Megane, war am 21. Oktober des vergangenen Jahres in einen Unfall verwickelt. Seither stand er auf einem Feldweg neben der L 275, nahe der Einmündung der Landstraße aus Richtung Feldhausen. Sein Besitzer hat sich seither nicht mehr um das Auto gekümmert. Auf behördliche Schreiben kam keine Reaktion, so dass die Stadt Gammertingen jetzt eigene Maßnahmen zur Beseitigung des PKW treffen wollte. Am Sonntagabend brannte der Renault lichterloh. Ein Passant sah das Feuer gegen 20.45 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Die zwölf Einsatzkräfte löschten die Flammen. An dem PKW entstand Totalschaden. Der Wagen war noch zirka 1.000 Euro wert. Die Polizei geht aufgrund der äußeren Umstände von einer Brandlegung aus. Kriminaltechniker werden sich das Auto noch genauer ansehen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Brandstiftung.

Inzigkofen

Einbrecher stehlen Elektrowerkzeug - Zeugen gesucht

Bei einem Einbruch in einen Neubau in der Straße "Reuteäcker" haben unbekannte Diebe in der Nacht zum Samstag Elektrowerkzeuge im Wert von mindestens 1.500 Euro erbeutet.

Zwischen 21.45 Uhr und 7.40 Uhr versuchten die Einbrecher erfolglos, eine Terrassentür und zwei Kellerfenster aufzuhebeln. Weil das nicht gelang, änderten sie ihr Vorgehen. Die Gauner suchten sich ein Lichtschachtfenster, dessen Scheibe sie mit einem Kantholz zertrümmerten. Danach war es kein Problem mehr, das Fenster zu entriegeln und einzusteigen. Aus dem Haus und der Garage nahmen sie mehrere Akku-Werkzeuge einer namhaften Marke, eine Flex und einen Kaffeevollautomaten mit. Auch eine Schale mit Süßigkeiten wechselte den Besitzer. Am Ende steht ein Gesamtschaden, der voraussichtlich mehrere tausend Euro betragen wird.

Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Ende der vergangenen Woche im Neubaugebiet verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird darum gebeten, sich zu melden. Telefonisch ist das Polizeirevier unter der Nummer 07571 104 0 zu erreichen.

