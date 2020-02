Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Sattelzugkollision auf der Autobahn - Nachtragsmeldung

Wangen im Allgäu/A96 (ots)

Bei dem schweren Sattelzug-Unfall auf der Talbrücke Obere Argen ist ein Sachschaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro entstanden.

Wie bereits berichtet fuhr kurz nach 9 Uhr ein leerer Sattelzug auf der Autobahn in Richtung Memmingen. Auf der Talbrücke Obere Argen löste sich in Folge einer heftigen Windböe die Schiebeplane, weshalb der 47-jährige Fahrer auf dem Standstreifen anhielt. Ein vorbeifahrender Berufskollege erkannte die Lage und blieb mit seinem Sattelzug etwa 55 Meter weiter vorne an der Seite stehen, um zu helfen. Der 46-Jährige stieg aus, ging zum anderen LKW hin und begann, die in der Leitplanke verfangene Plane zu lösen. Deswegen stand er zwischen Sattelzug und Leitplanke, wo er kurz darauf nach dem heftigen Streifer des dritten Sattelzuges eingeklemmt wurde. Dessen 25-jähriger Fahrer krachte im weiteren Verlauf des Unfallgeschehens so heftig gegen den Sattelzug des Helfers, dass er dabei selbst eingeklemmt und schwer verletzt wurde.

Die beiden zusammengestoßenen Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten geborgen werden. Die Bergung ist zurzeit noch im Gange, die A96 in Fahrtrichtung Memmingen deshalb weiterhin gesperrt.

Am Unfallort waren zwei Notärzte und drei Rettungsteams im Einsatz. Die Feuerwehr, mit 25 Einsatzkräften angerückt, sorgte für die Bergung der beiden Schwerverletzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell