PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Überlingen

Einbruch in Kindergarten

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Rengoldshauser die Außentüre des Kindergartens aufgehebelt und mehrere Räume durchsucht. Die Höhe des Diebesgutes und des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die im Zeitraum von 18 Uhr bis 12 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

Überlingen

Unfallflucht - dunkelgrüner Mini gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Sonntag gegen 19 Uhr in der St-Johann-Straße Höhe Gebäude 34 den Außenspiegel eines 50-jährigen Opelfahrers beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem dunkelgrünen Mini an dem Opel vorbei, streifte dessen Spiegel und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Personen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

Überlingen - Nußdorf

Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter haben am Sonntag gegen 06 Uhr in der Straße "Zur Äsche" versucht, die Terrassentür eines Wohnhauses aufzuhebeln. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

