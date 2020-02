Polizeipräsidium Ravensburg

Weingarten - Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Einen Verkehrsunfall hat eine 22-jährige PKW-Lenkerin am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr in Weingarten verursacht. Als Folge ihres Alkoholkonsums beschädigte sie hierbei einen am Straßenrand geparkten PKW und verletzte sich leicht. Ein durchgeführter Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert über zwei Promille. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg wird erstattet.

Oberzell - Betrunkener verletzt Polizeibeamten bei Widerstandshandlung

Im Gewahrsam der Polizei hat die Fasnachtsveranstaltung in Oberzell für einen 20-jährigen Mann geendet. Infolge von übermäßigem Alkoholgenuß (über zwei Promille) musste er aufgrund mehrerer vorangegangener Vorfälle in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen setzte sich der junge Mann zur Wehr, so dass er zu Boden gebracht werden musste. Anschließend musste er zum Streifenwagen getragen werden. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach. Bei dem Vorfall wurde ein Beamter an der Hand verletzt. Dieser konnte seinen Dienst in der Folge nicht mehr fortsetzen. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu. Hinzu kommt noch eine Gebührenrechnung für den Aufenthalt in der Zelle.

Baienfurt - Landschaftstreffen verläuft erfreulich ruhig

Bislang erfreulich ruhig verlief das Landschaftstreffen in Baienfurt aus polizeilicher Sicht: Lediglich zu einer Ingewahrsamnahme, einer Streitigkeit und einer gefährlichen Körperverletzung kam es im Verlauf der Nacht von Samstag auf Sonntag.

