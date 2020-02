Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 07./08.02.2020

Polizeipräsidium Ravensburg (ots)

Bodenseekreis

Uhldingen-Mühlhofen

Entlaufene Bisons halten Polizei auf Trab

Das Entladen auf einem Hof in Uhldingen-Mühlhofen nutzten zwei Bisons am Freitagnachmittag zur Flucht. Der Besitzer hatte keine Möglichkeit die starken Tiere aufzuhalten und er rief die Polizei auf den Plan. Gegen Abend konnte ein Bison im Bereich von Meersburg festgestellt werden. Der Versuch ihn mittels Narkosegewehr zu betäuben, schlug fehl und das Tier setzte seine Flucht fort. Beide Bisons sind immer noch unterwegs.

Uhldingen-Mühlhofen

In Wohnhaus eingebrochen

Am Freitag in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Mühlhofen ein. Es wurde ein Fensterglas eingeschlagen und das Haus durchsucht. Einige hundert Euro Bargeld wurden entwendet. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich mit dem Polizeirevier Überlingen (07551/8040) in Verbindung setzen.

Überlingen

Nach Streifvorgang geflüchtet

Der Unfallverursacher flüchtete, nachdem er bei Überlingen am Freitag gegen 18.40 Uhr ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift hat. Der Geschädigte befuhr die B 31 von Ludwigshafen in Ri. Sipplingen, als ihm auf der Geraden vor dem Yachthafen ein Pkw auf seiner Seite entgegenkam. Die Fahrzeuge streiften sich, wobei an dem Fahrzeug des Geschädigten ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand. Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist nichts Weiteres bekannt. Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier Überlingen unter der Telefonnummer 07551/8040 in Verbindung setzen.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Ein vermutlich blaues Fahrzeug streifte am Freitag in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 13.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Ehlersstraße einen anderen Pkw. Anschließend fuhr der Verursacher weg ohne sich um den Fremdschaden in Höhe von circa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (07541/7010) in Verbindung setzen.

Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Bei Auffahrunfall verletzt

Drei Fahrzeuge waren in einen Auffahrunfall am Freitag gegen 13.00 Uhr in der Jahnstraße in Ravensburg verwickelt. Eine 23jährige Autofahrerin fährt auf das vorausfahrende Fahrzeug auf und schiebt dieses noch auf ein weiteres Fahrzeug auf. Dabei wird eine Person leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 17.000 Euro.

Ravensburg

Nach gefährlichem Überholen geflüchtet

Nachträglich angezeigt wurde ein Unfall, der sich bereits am Donnerstag gegen 13.00 Uhr in Ravensburg ereignete. Auf der B 32 in Gullen versuchte der Fahrer eines dunklen VW Golf einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Eine entgegenkommende 41jährige Twingofahrerin, die aus Richtung Ravensburg kam, musste ausweichen und fuhr heftig gegen den dortigen Bordstein. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von 5000 Euro. Zeugen des Unfalls sollen sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter der Nummer 0751/803 3333 in Verbindung setzen.

Bad Waldsee

Familienstreitigkeiten hören nicht auf

Auch am Freitag hörten die massiven Familienstreitigkeiten nicht auf, die sich innerhalb einer marokkanischen Familie seit Mittwoch abspielen. Es wurde bereits darüber berichtet. Der jüngste Fall von Freitag war so, dass es innerhalb der Familie wieder zu wechselseitigen Bedrohungen und anderen Straftaten kam. Die Polizei ermittelt gegen mehrere Personen und sprach Platzverweise aus.

(siehe Pressemitteilung vom 06.02.2020, 16.58 Uhr)

Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Alkoholisierte Autofahrerin fährt auf Fahrzeug auf

Mit einem geplatzten Vorderreifen war die 37jährige alkoholisierte Fahrerin eines Ford am Freitag gegen 20.00 Uhr bei Sigmaringen unterwegs. Ein Zeuge wollte die Fahrerin auf den Schaden aufmerksam machen, diese fuhr jedoch weiter. Die Fordfahrerin fuhr auf der B 313 über beide Fahrspuren. Dem Zeugen gelang es jedoch dann doch den Ford zu überholen. Im weiteren Verlauf fuhr der Ford auf den Pkw des Zeugen auf, wobei an dessen Pkw ein Schaden in bislang unbekannter Höhe entstand. Bei der Fahrerin des Fords wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Bad Saulgau

Alkoholisierter auf E-Bike unterwegs

Der Fahrer eines Elektrofahrrades befuhr am Freitag, 12.30 Uhr, die Hindenburgstraße. Nachdem er, ohne an der Stoppstelle anzuhalten, die Kaiserstraße überquerte, wurde der 51 Jahre alte Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten des Polizeireviers Bad Saulgau fest, dass der Radfahrer zu tief in Glas geschaut hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Thomas Kesenheimer

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell