PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Pfullendorf

Unfallverursacher fährt weg

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch oder Donnerstag in der Johann-Peter-Hebel-Straße sucht die Polizei nach dem verursachenden Fahrzeug.

Zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, stand der betroffene Personenkraftwagen, ein Seat Ibiza, vor einem Wohnhaus nahe der Einmündung in die Bergwaldstraße. In diesem Zeitraum stieß ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen die linke, hintere Ecke des PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Wer Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, den Polizeiposten Pfullendorf zu informieren (Telefon 07552 2016 0).

Ostrach

Opel überschlägt sich nach Kollision mit Sattelzug

Völlig schockiert ist am Donnerstagmittag eine Autofahrerin zwischen Denkingen und Ostrach nach einem Überschlag aus ihrem Auto ausgestiegen.

Gegen 13.30 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der Kreisstraße von Pfullendorf in Richtung Waldbeuren. An der Kreuzung mit der L280 missachtete er die Vorfahrt der aus Richtung Ostrach kommenden Opelfahrerin. In der Folge schob es den Opel auf die Gegenfahrbahn. Die 41-Jährige lenkte dagegen, kam dabei aber auf das Bankett, wo sich ihr Wagen überschlug. Der PKW blieb auf der Fahrerseite liegen. Sie konnte aus ihrem Auto aussteigen, stand jedoch stark unter Schock und wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Auf rund 6000 Euro wird der Schaden am Sattelzug geschätzt.

Sigmaringen

Autoklau beim Sandbühlstation: Dieb startet VW Golf nicht mit Originalschlüssel

Entgegen der Polizeimeldung vom Donnerstag hat der unbekannte Autodieb bei seiner Tat auf dem Parkplatz beim Stadion den VW Golf nicht mit einem Originalschlüssel gestartet. Wie jetzt bekannt wurde, fand der Besitzer des PKW den Schlüssel zwischenzeitlich bei sich zu Hause. Wie der Täter den Wagen gestartet hat, ist deswegen unbekannt. Hinweisgebende Spuren an der Zündanlage waren keine vorhanden.

Bei dem zweiten beschädigten Pkw auf dem Parkplatz an der Hohenzollernstraße handelt es sich um einen Renault Twingo. Ob aus diesem Auto etwas fehlt, bedarf noch der Klärung.

