PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Friedrichshafen

Freundin geschlagen

Ein 47-Jähriger hat in der vergangenen Nacht in Friedrichshafen seine Lebensgefährtin geschlagen. Diese flüchtete aus der gemeinsamen Wohnung und verständigte die Polizei. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein mehrtägiger Wohnungsverweis ausgesprochen, dem er widerspruchslos nachkam.

In Fällen von häuslicher Gewalt sind die Opfer oft hilflos und wissen nicht wie sie mit der Situation umgehen sollen. Die Polizei stellt deshalb im Internet unter nachfolgendem Link: https://www.polizei-beratung.de Informationsmaterial zum Thema Opferschutz / Häusliche Gewalt zur Verfügung. Die Broschüren können im Internet heruntergeladen werden oder sind in polizeilichen Beratungsstellen erhältlich. Dort stehen ihnen auch erfahrene Beamte als Ansprechpartner zur Verfügung.

Friedrichshafen

Rangierunfall

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer hat am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in der Allmansweilerstraße beim Rangieren den Pkw eines 48-Jährigen übersehen. Durch die Kollision auf dem Verladeplatz eines Möbelhauses entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro.

Friedrichshafen

Pkw übersehen

Ein 57-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagmorgen in der Leutholdstraße aus Unachtsamkeit mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Radfahrer kollidierte mit dem VW eines 50-Jährigen, der laut eigenen Angaben sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand parken wollte. Der 57-Jährige wurde mit leichten Verletzungen zur ambulanten Untersuchung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall B 31

Am Donnerstagmorgen kam es an der Einmündung Lindauer Straße / Ausfahrt Ost zu einem Auffahrunfall. Eine 29-jährige Fahrzeuglenkerin fuhr mit ihrem Pkw infolge Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt haltenden Citroen einer 41-Jährigen auf. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Eine ambulante Behandlung war nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Überlingen

Verkehrsunfall

Ein 27-jähriger Fahrzeuglenker ist am Donnerstag gegen 13.30 Uhr im Kreuzungsbereich Sankt-Johann-Straße / Sankt- Ulrich-Straße / Mühlenbachstraße mit einem Baum kollidiert. Beim Abbiegen von der Sankt-Johann-Straße in die Sankt- Ulrich-Straße kam er infolge Unachtsamkeit zu weit nach rechts und prallte deshalb gegen einen Baum auf der dortigen Verkehrsinsel. Durch den Unfall entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

Salem

58-Jährige fährt in den Gegenverkehr - Sachschaden von rund 23.000 Euro

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ist eine Fahrzeuglenkerin mit ihrem Pkw in der Bodenseestraße in den Gegenverkehr gefahren. Am Ausgang einer leichten Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 68-Jährigen. Die leicht verletzte Unfallverursacherin kam zur Untersuchung mit dem Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik. Die ausgetretenen Betriebsstoffe wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Salem mit Bindemittel abgestreut. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Bodenseestraße während der Einsatzmaßnahme komplett gesperrt werden.

