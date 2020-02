Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Geklautes Auto steht im Acker

Am Mittwoch oder Donnerstag hat ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Sandbühlstadions einen VW geklaut und unweit entfernt bei den "Sieben Kirschbäumen" in einem Acker stehen lassen. Der Volkswagenbesitzer stellte sein Auto am frühen Mittwochmorgen auf dem Parkplatz des Sportgeländes an der Nollhofstraße ab. Bis zur Feststellzeit gegen 6.50 Uhr am nächsten Morgen hatte der Täter die Scheiben der beiden vorderen Türen zertrümmert und anschließend eine kurze Spritztour begonnen. Den Ersatzschlüssel zum Starten des Motors fand er im Wagen. Der Unbekannte fuhr nicht all zu weit. Vom Stadion aus ging es in Richtung Trimm-dich-Pfad, wo er den VW in einen Acker stellte. Als der PKW gefunden wurde, waren die Rücklichter und ein Scheibenwischer beschädigt. Den im Kofferraum verbauten Teil der Musikanlage hatte der Täter herausgerissen. Die beiden Kennzeichenschilder nahm er mit.

Da auf dem Parkplatz des Stadions ein weiteres Auto mit eingeschlagener Scheibe stand, geht die Polizei geht davon aus, dass diese Tat von demselben Täter begangen worden ist.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen

Fußgänger angefahren

Beim Verlassen einer Tankstelle in der Mühlbergstraße hat eine Frau am Dienstabend einen Fußgänger angefahren. Gegen 18.30 Uhr wollte die 34-Jährige mit ihrem VW Touran von der Tankstelle wegfahren. Im Bereich der Ausfahrt kam von rechts ein Fußgänger und lief ihr vor das Auto. Die Frau erkannte den Mann nicht gleich und touchierte ihn beim Anfahren. Der 35-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungsteam kümmerte sich um ihn. Sachschaden entstand nicht.

Gammertingen

Blechschaden im Kreisel Harthausen

Im Harthausener Kreisverkehr sind am Donnerstagmorgen zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden.

Gegen 8.15 Uhr fuhr der 20-jährige Unfallverursacher aus der Trochtelfinger Straße in das Rondell ein. Bei der Einfahrt übersah er einen Kleintransporter und nahm ihm die Vorfahrt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Leibertingen

Radlader rutscht in Straßengraben Am Mittwochmittag ist zwischen Kreenheinstetten und Hausen im Tal ein Radlader von der Straße gerutscht und umgekippt. Ohne Hilfe kam das Baufahrzeug nicht mehr aus dem Straßengraben. Ein Traktor stellte den Radlader per Seilwinde wieder auf die Räder. Ohne Schaden konnte danach die Weiterfahrt angetreten werden. Der 44-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Bad Saulgau

Schwerverletzter Autofahrer

Mit schweren Verletzungen ist am Donnerstagmorgen ein 61-jähriger Autofahrer ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er über einen Graben in den angrenzenden Acker geschanzt war.

Gegen 5.50 Uhr fuhr der Mann auf der Buchauer Straße in Richtung Kreisverkehr Umgehungsstraße. Im Kreisel überfuhr der 61-Jährige die Mittelinsel in gerader Richtung. Danach verlor er die Kontrolle über seinen Smart. Am gegenüberliegenden Bordstein hob der Kleinwagen ab, schanzte über einen mehrere Meter breiten Graben, um dann unsanft auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg aufzusetzen. Im weiteren Verlauf blieb das Auto im angrenzenden Acker stehen. Der Fahrer war, den bisherigen Ermittlungen zufolge, nicht angeschnallt. Er verletzte sich schwer. Bevor er im Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde, sorgten Notarzt und ein Rettungsteam für die Erstversorgung. An dem Smart entstand Totalschaden. Der Kleinwagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr war im Unterstützungseinsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell