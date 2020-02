Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zwei Fußgänger angefahren und verletzt

Ein 43-jähriger Fahrzeuglenker hat am Mittwochabend in der Meistershofener Straße mit seinem Pkw zwei Fußgänger im Alter von 81 und 83 Jahren von hinten angefahren. Er befuhr die Ailinger Straße stadteinwärts und kam beim Abbiegen in die Meistershofener Straße laut eigenen Angaben wegen gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn ab. Auf dem Bürgersteig kollidierte er mit den beiden Fußgängern, die mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert wurden. Nach ambulanter Behandlung konnten sie diese jedoch wieder verlassen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Friedrichshafen

Körperverletzung und Beleidigung im Fitnessstudio

Am Mittwochabend kam es in der Meistershofener Straße zwischen einem 22-Jährigen und einem 16-Jährigen zu einer Auseinandersetzung. Laut Angaben des 22-Jährigen wurde dieser zunächst von dem 16-Jährigen beleidigt. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Tatverdächtigen. Die Ermittlungen der Polizei zum exakten Tathergang dauern an.

Friedrichshafen

Alkoholfahrt endet mit weiteren Anzeigen

Ein 37-Jähriger hat am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der Colsmanstraße die Haltezeichen einer Polizeistreife ignoriert. Trotz einer Straßenabsperrung setzte er seine Fahrt fort. Der mutmaßlich alkoholisierte Fahrer wurde kurze Zeit später an seiner Wohnadresse angetroffen und kontrolliert. Eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Wohnungsdurchsuchung endete für den Tatverdächtigen mit Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem wurde bei dem 37-Jährigen in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

Friedrichshafen

Fußgängerin leicht verletzt

Ein 25-jährige Lkw-Fahrerin ist am Mittwoch gegen 09.30 Uhr in der Donaustraße infolge Unachtsamkeit auf einen am Fußgängerüberweg haltenden Pkw aufgefahren. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 68-Jährigen nach vorne geschoben und kollidierte mit einer 46-Jährigen, die den Zebrastreifen überquerte. Diese wurde durch die Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro.

Kressbronn

Unfallflucht - Verkehrszeichen prallt gegen Pkw

Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer hat am Donnerstag gegen 03 Uhr in einer Baustelle auf der B 31 (Höhe Hengau) einen Unfall verursacht und anschließend seine Fahrt in Fahrtrichtung Lindau fortgesetzt, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Er streifte zunächst eine Warnbake und anschließend den Außenspiegel eines 66-jährigen Fahrzeuglenkers. Das Verkehrszeichen wurde dabei auf den Vorderreifen des Pkw geschleudert und beschädigte diesen. Der 51-Jährige konnte kurze Zeit später von der bayrischen Polizei gestellt werden und muss sich wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten.

Überlingen

Zeugenhinweise führten zum Unfallverursacher

In der unten veröffentlichten Meldung wurde nach Zeugen gesucht, die Hinweise zu einem Lkw-Fahrer geben können, der in Überlingen am Bahnübergang Strandweg / Mühlenstraße mit seinem Lkw einen Steinpoller gestreift und dadurch eine Störung an der Bahnschranke verursacht hatte. Im Anschluss an die Veröffentlichung in den Medien gingen mehrere Hinweise ein, die auf die Spur des Verursachers führten.

Unsere Meldung vom 24.01.2020

Unfall an Bahnübergang zwingt Zug zum Halten - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Montagmorgen gegen 07:10 Uhr am Bahnübergang in der Mühlenstraße in Überlingen.

Der bislang unbekannte Fahrer eines dunkelblauen LKW der Marke Mercedes-Benz mit der Aufschrift "Fit" missachtete die vorgeschriebene Fahrtrichtung und bog vom Strandweg herkommend nach rechts in die Mühlenstraße ein. Am dortigen Bahnübergang streift er einen Steinpoller und verursacht hierdurch eine Störung an der Bahnschranke. Dies veranlasste einen herannahenden Zug anzuhalten. Schließlich überquerte der LKW den Bahnübergang trotz roter Ampel. Der Sachschaden am Bahnübergang beläuft sich auf etwa 200 Euro. Am LKW ist mutmaßlich auf einer Höhe von etwa einem Meter auf der Beifahrerseite ein erheblicher Schaden entstanden.

Das Polizeirevier Überlingen ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07561 8488 0 zu melden.

Meersburg

Klein-Lkw abgestürzt - Fahrer bliebt unverletzt

Ein 38-Jähriger ist am Mittwochmorgen in einer Rebanlage unterhalb des Denkmals Friedrichshöhe mit einem Klein-Lkw abgestürzt. Bei der Gehölzpflege rutschte das Fahrzeug samt Fahrer circa 55 Meter nach unten und überschlug sich anschließend mehrfach. Der Klein-Lkw musste von einer Firma geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

Markdorf

Radfahrer leicht verletzt

Eine 30-jährige Fahrzeuglenkerin hat am Mittwoch gegen 08.00 Uhr in der Kreuzgasse beim Abbiegen auf einen Parkplatz einen 13-jährigen Radfahrer übersehen. Durch die Kollision wurde dieser leicht verletzt und vorsorglich in einer Klinik behandelt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

