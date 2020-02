Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autofahrerin übersieht Rollerfahrer

Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 17:15 Uhr von einem Parkplatz kommend in die Riedleparkstraße einfahren und übersah dabei einen Motorrollerfahrer. Der Rollerfahrer, der einen Unfall verhindern wollte, führte auf nasser Fahrbahn eine Gefahrenbremsung durch, bei der er allerdings stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam es nicht. Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Friedrichshafen gebracht.

Friedrichshafen-Unterlottenweiler

Kleinkind wird angefahren und verletzt

Am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Autofahrer den Bäumlinger Weg im verkehrsberuhigten Bereich, als plötzlich ein zweijähriges Kleinkind mit seinem Laufrad auf die Straße fuhr. Der Pkw-Lenker, der nach eigener Aussage mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs war, konnte den Unfall nicht mehr verhindern und erfasste das Kleinkind. Das Kind, das am Unfallort notärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist nach bisherigen Erkenntnissen eher leicht verletzt worden.

Tettnang

Pkw-Lenkerin prallt gegen umgestürzten Baum

Unverletzt blieb eine 36-jährige Autofahrerin, die am Dienstag gegen 03:30 Uhr die Schletterholzstraße in Richtung Tannau befuhr und auf Höhe des dortigen Wäldchens gegen einen, aufgrund orkanartiger Windböen, umgestürzten und auf der Fahrbahn liegenden Baum prallte. Durch den Aufprall entstand an ihrem Seat Ibiza ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro, die Fahrerin blieb unverletzt.

Tettnang

Fahrzeuge durch umgekippten Bauzaun beschädigt

Am Dienstag gegen 06:50 Uhr stellte eine Zeugin, die ihren Pkw VW Golf in der Sängerstraße abgestellt hatte, fest, dass Teile eines Bauzauns in Folge des Unwetters auf ihr Fahrzeug gekippt waren. Ein daneben geparkter Opel Astra wurde ebenfalls am Dach beschädigt. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Oberteuringen

Pkw-Fahrer übersieht entgegenkommendes Fahrzeug beim Abbiegen - 10000 Euro Schaden

Ein 38-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 19:00 Uhr mit seinem BMW die L 329 und wollte nach links in die Hauptstraße Richtung Ailingen abbiegen. Dabei übersah er eine 42-jährige Pkw-Lenkerin, welche mit ihrem Mazda in entgegengesetzter Richtung auf der Landesstraße fuhr. Ein Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern, beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand an beiden Pkw jeweils ein Sachschaden von 5000 Euro, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Meckenbeuren

Frau wird von Hund gebissen

Eine 36-jährige Frau traf am Dienstag gegen 18:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift, im Bereich des Hausflurs, auf einen Mann mit angeleintem Hund. Das Tier zog daraufhin mehrfach an der Leine, konnte aber durch den Mann beruhigt werden. Da der 36-Jährigen, die selbst Hundehalterin ist, der Hund zutraulich erschien, ging sie auf diesen zu und streichelte ihn am Kopf, was der Hund auch tolerierte. Als sie dann begann, das Tier am Hals zu kraulen, biss dieser die 36-Jährige ins Gesicht. Die Polizei ermittelt nun gegen den Hundeführer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Meersburg

Autofahrer beschimpft Fußgängerin

Von einem Pkw-Lenker aufs Übelste beschimpft wurde am Dienstag gegen 17:00 Uhr eine 51-jährige Frau, als sie zu Fuß einen Parkplatz in der Kronenstraße überquerte. Als der Autofahrer, der an der Fußgängerin vorbeifahren wollte, länger warten musste, beleidigte der zunächst unbekannte Mann die Frau. Die Ermittlungen der Polizei nach dem Autofahrer, dessen Fahrzeugkennzeichen von einem Zeugen abgelesen werden konnte, dauern an.

Deggenhausertal

Pkw prallt gegen umgestürzte Tanne - Totalschaden

Ein Pkw-Lenker befuhr am Dienstag gegen 07:00 Uhr die K 7752 in Fahrtrichtung Homberg aus Höge kommend, als eine durch das Unwetter umgestürzte Tanne die Straße versperrte. Der Autofahrer erkannte die Situation zu spät und prallte mit seinem Pkw gegen die Tanne. Dabei wurde der Mann leicht verletzt, seine zwei mitfahrenden Kinder blieben unverletzt. Zur weiteren Untersuchung wurden alle ins Krankenhaus gebracht, am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 6000 Euro.

