Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Auto brennt

Auf der Strecke zwischen Storzingen und Oberschmeien ist am Dienstagnachmittag ein Hyundai in Brand geraten.

Der 32-jährige Autobesitzer war kurz vor 15 Uhr auf der Fahrt nach Oberschmeien, als kurz vor der Grillstelle Weckenstein Rauch aus seinem Motorraum drang. Als der Mann gleich danach anhielt und ausstieg, schlugen ihm bereits Flammen entgegen. Der 32-Jährige alarmierte sofort die Feuerwehr, die kurz danach eintraf und den Brand rasch löschen konnte. Trotzdem brannten Motorraum und Fahrgastzelle fast vollständig aus. Es entstand Totalschaden. Grund für den Brand war ein technischer Defekt.

Bad Saulgau

Olivgrüner Geländewagen gestohlen

Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zum Dienstag vom Gelände einer Firma in der Mackstraße einen olivgrünen Geländewagen der Marke Steyr-D-Puch mit Planenaufbau gestohlen.

Der stollenbereifte Offroader stand auf dem an der Einmündung in die Platzstraße (K8258) gelegenen Ausstellungsparkplatz der Firma. Das Auto hatte eine Sigmaringer Zulassung. Festgestellt wurde der Diebstahl am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr. Abends zuvor war der Geländewagen noch da.

Das Polizeirevier Bad Saulgau hat bereits Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Zusätzlich werden Zeugen gesucht, die das auffällige Geländefahrzeug seither gesehen haben und Hinweise zu dessen Verbleib oder zum aktuellen Fahrer geben können (Telefon 07581 482 0).

Hohentengen

Sachschaden bei Unfall im Kreisverkehr

Zirka 6000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag im Kreisverkehr.

Gegen 16.50 Uhr fuhr ein Renault, aus Richtung Eichen kommend, in den Kreisverkehr ein. Dessen 66-jährige Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines bereits im Kreisel befindlichen Mercedes und stieß mit ihm zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Auto landet nach Vorfahrtsunfall an Hauswand

An der Kreuzung bei der Bushaltestelle "Berghof" sind am Montagnachmittag ein BMW und ein Opel zusammengestoßen. Der Opel landete nach Durchquerung eines Gartens an einer angrenzenden Hauswand.

Gegen 15.30 Uhr bog eine junge Autofahrerin mit ihrem BMW von der Straße "Am Berghof" nach links in die Straße "Langäcker" ab. Von rechts kam ein Opel, den die 18-Jährige nicht sah. Die beiden Personenkraftwagen stießen heftig zusammen. Nach der Kollision verlor die Opelfahrerin die Kontrolle über ihren Wagen, fuhr durch einen Garten und prallte gegen die angrenzende Hauswand. Dabei wurde der Opel so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der BMW war noch fahrbereit. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von zirka 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell