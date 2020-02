Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Totalschaden nach Leitplankenstreifer

Am Sonntagnachmittag ist ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem BMW von der Landesstraße zwischen Stetten und Frohnstetten abgekommen und hat die Leitplanke gestreift. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Gegen 16 Uhr geriet der junge Mann auf der kurvigen Strecke aus Unachtsamkeit nach rechts und prallte gegen die Leitplanke. Er bekam seinen Wagen zwar wieder unter Kontrolle, hatte aber einen erheblichen Streifschaden auf der Beifahrerseite. Die Unfallermittler gehen von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus, der bei etwa 8000 Euro liegen dürfte.

Bad Saulgau-Fulgenstadt

Reklametafel kaputt geschlagen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag während der Fasnetsveranstaltung in Fulgenstadt eine an der Saulgauer Straße stehende Reklametafel mutwillig beschädigt. Die Reklametafel war Teil eines mobilen Fahrradständers, der nahe der Einmündung des Krautlandweges aufgestellt war. Die Tat muss zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr geschehen sein.

Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07581 482 0).

Bad Saulgau

Fußgängerin beim Rückwärtsfahren übersehen

Ein 68-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag in der Sießener Straße beim rückwärts Ausparken eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Die Frau wurde leicht verletzt.

Gegen 15.25 Uhr stand der VW Touareg auf dem Gelände einer Tankstelle. Zur Unfallzeit wollte der Unfallverursacher wegfahren und parkte deswegen rückwärts aus. Dabei übersah er eine 80-jährige Frau, die in dem Moment hinter seinem Auto vorbeiging. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungsdienst musste allerdings nicht gerufen werden.

Pfullendorf

Unfallflucht in der St. Katharinenstraße - Zeugen gesucht

Nach einem Parkrempler auf dem Parkplatz des Müller-Marktes hat sich der Unfallverursacher/die Unfallverursacherin am Montagvormittag aus dem Staub gemacht. Der angefahrene Pkw, ein Audi A3, stand zwischen 11.25 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Gelände. Bei dem missglückten Parkmanöver entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat oder sonst Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07552 2016 0).

