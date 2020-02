PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Pkw gestreift

Ein 64-jähriger Fahrzeuglenker hat am Montagmorgen beim Wechsel auf die Verzögerungsspur der B 31 (Abfahrt Graf-von-Soden-Platz) den Pkw einer 41-Jährigen übersehen und gestreift. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Friedrichshafen - Fischbach

Mit circa 1,8 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Ein 29-Jähriger hat sich am Montag kurz nach Mitternacht in der Zeppelinstraße mit seinem Fahrrad zwischen einem stationären Geschwindigkeitsmessgerät und einem Gebüsch festgefahren. Der Radfahrer war stark alkoholisiert und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Neben einer körperlichen Untersuchung wurde auf Grund der Alkoholisierung eine Blutprobe erhoben. Zudem wird der Radfahrer wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Friedrichshafen - Flughafen

Pöbelei endet mit Anzeige

Ein stark alkoholisierter 40-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in der Ankunftshalle des Flughafens mehrere Personen angepöbelt. Da er sich nicht ausweisen wollte, wurde er von den Beamten des Polizeipostens Flughafen in Gewahrsam genommen und nach Ausweispapieren durchsucht. Neben seinem Bundespersonalausweis fanden die Beamten geringe Mengen Marihuana, weshalb er wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Verweigerung seiner Personalien gegenüber den eingesetzten Beamten angezeigt wird.

Friedrichshafen

Exhibitionist gestellt

Am Sonntagmorgen hat die Polizei einen 41-jährigen Exhibitionisten vorläufig festgenommen. Er hatte zur in der Werastraße vor dem Schaufenster einer Bäckerei an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Dabei stand er mit geöffneter Hose vor dem Fenster und hat mutmaßlich das anwesende Personal beobachtet. Der Tatverdächtige wird angezeigt.

Überlingen

Verkehrsunfall

Ein 62-jähriger Fahrzeuglenker ist am Sonntag gegen 20.00 Uhr in der Nußdorfer Straße (Parkplatz Bommer-Center) gegen einen Stützpfeiler der Parkplatzüberdachung gefahren. Unfallursächlich waren vermutlich gesundheitliche Probleme des 62-Jährigen. Der Pkw-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Es entstand ein Schachschaden von rund 5.000 Euro.

Überlingen

Auffahrunfall auf der B 31n - Schaden von circa 5.000 Euro

Eine 44-Jährige ist mit ihrem Fahrzeug auf der B 31n, Höhe Auffahrt L 200 in Richtung Stockach, auf Grund der neuen Straßenführung nach rechts auf den Seitenstreifen gefahren und hat ihr Fahrzeug abgebremst. Ein direkt hinter ihr fahrendes Fahrzeug konnte ausweichen, während der nachfolgende Pkw-Lenker die Situation zu spät erkannte und auf das Fahrzeug der 44-Jährigen auffuhr. Verletzt wurde niemand.

