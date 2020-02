Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.02.2020 Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Bermatingen (ots)

Auf frischer Tat konnten Beamte des Polizeireviers Überlingen am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 06.30 Uhr einen 44-jährigen Mann vorläufig festnehmen, der zuvor in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Autenweiler Straße eingebrochen war. Nachdem ein Zeuge die Polizei verständigt hatte, konnten die Polizisten den mutmaßlichen Einbrecher, der über ein zuvor eingeschlagenes Fenster in das Gebäude eingestiegen war, in einer Wohnung antreffen und dingfest machen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten nahezu 200 Euro Bargeld und diverse Schmuckstücke, die aus einem der Räume stammten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 44-Jährige, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, am Freitagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ob der Mann noch für weitere Einbrüche in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

