Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 12 Uhr an der Einmündung der B 313 in die L 456. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin musste verkehrsbedingt anhalten, dies erkannte ein nachfolgender 26-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Sigmaringen

Unfallflucht

Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich ein bislang unbekannter Pkw-Lenker am frühen Sonntagmorgen gegen 00.45 Uhr unerlaubt vom Unfallort. Der Unbekannte prallte im Bereich des Kreisverkehrs an der Shell-Tankstelle in der Binger Straße aus bislang nicht geklärten Gründen mit seinem Fahrzeug gegen einen Wegweiser und beschädigte diesen nicht unerheblich. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr der etwa 20 bis 35 Jahre alte Fahrer danach auf das Gelände der Tankstelle, stieg aus und sammelte sein Kennzeichen am Unfallort ein. Mit ihm im Fahrzeug befand sich eine etwa gleichaltrige Frau als Beifahrerin, die ebenfalls kurz ausstieg, einen Fahrerwechsel vornahm und dann zusammen mit dem Unfallverursacher davonfuhr. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen grauen oder silbernen, älteren Pkw. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Unfallflucht und gegen die Frau wegen Beihilfe zur Verkehrsunfallflucht. In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Unfalls gesucht, insbesondere der Fahrer eines weißen Pkw, der sich unmittelbar vor dem Verkehrsunfall direkt hinter dem Unfallfahrzeug befand. Dieser sowie Personen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Krauchenwies

Einbruch

Ein unbekannter Täter brach am Samstagabend in der Zeit zwischen 18.30 und 00.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Hauptstraße ein. Der Unbekannte hebelte eine Eingangstüre auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese durchsuchte er offenbar nach Wertsachen, öffnete Schränke und Schubladen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen lediglich eine Goldkette geringen Werts sowie eine Schachtel Zigaretten. Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges in Krauchenwies beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden, Tel. 07571/104-0.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr in der Friedrichstraße. Ein 42-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Friedrichstraße Richtung Kaiserstraße und wollte auf die Linksabbiegespur wechseln. Hierbei übersah er den versetzt hinter ihm bereits auf der Abbiegespur befindlichen Wagen einer 57-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand.

Bad Saulgau

Bienenvolk getötet

Offenbar sich ihres Tuns nicht bewusst waren unbekannte Jugendliche, die in der Nacht auf Samstag auf dem Gelände des Störck-Gymnasiums einen in der Nähe des dortigen Biotops aufgestellten Bienenstock mutwillig beschädigten. Zuvor hatten die Unbekannten auf dem Gelände Alkohol konsumiert und ihren Unrat hinterlassen. Durch die Beschädigung des Bienenstocks drang Wasser und nasskalte Luft in diesen ein, was dazu führte, dass ein Großteil des Bienenvolks von etwa 5.000 Bienen witterungsbedingt verendete. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07581/482-0.

Bad Saulgau-Fulgenstadt

Körperverletzungen

Auf einer Fasnetsveranstaltung in Bad Saulgau-Fulgenstadt schlug am frühen Sonntagmorgen gegen 00.30 Uhr ein 24-jähriger Mann aus bislang nicht geklärtem Grund einem 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine blutende Verletzung im Mundbereich und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Tatverdächtige, der unter Alkoholeinwirkung stand, gelangt zur Anzeige.

Im Umfeld der gleichen Veranstaltung geriet gegen 02.45 Uhr ein 25-Jähriger im Krautlandweg mit zwei bislang unbekannten Männern aneinander. Nach einem aggressiv geführten Wortwechsel erlitt der Geschädigte vermutlich durch einen Schlag eine Platzwunde oberhalb des Auges. Er wurde zur Versorgung seiner Verletzung dem Rettungsdienst übergeben. Der erheblich alkoholisierte 25-Jährige, der sich der Polizei gegenüber sehr unkooperativ zeigte, konnte zu den Tatverdächtigen keine Personenbeschreibung abgeben.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Großes Glück hatte ein 80-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 18 Uhr auf der L 456 zwischen Otterswang und Weihwang. Der Mann war schwarz bekleidet bei Dunkelheit am rechten Fahrbahnrand unterwegs und wurde aufgrund der schlechten Erkennbarkeit von einer 38-jährigen Pkw-Lenkerin übersehen. Die Frau streifte den 80-Jährigen bei der Vorbeifahrt mit ihrem Außenspiegel, wodurch der Spiegel einklappte und das Glas zu Bruch ging. Der Mann blieb bei der Kollision glücklicherweise unverletzt. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang eindringlich an Fußgänger und Radfahrer, gerade in der dunklen Jahreszeit helle und möglichst auch reflektierende Bekleidung zu tragen, um bei schwierigen Sichtverhältnissen die Erkennbarkeit zu verbessern und dadurch die eigene Sicherheit zu erhöhen.

Pfullendorf

Insgesamt vier Fälle von Sachbeschädigung

Bereits am Samstag wurde dem Polizeiposten Pfullendorf ein abgeknicktes Verkehrszeichen in der Neidlingstraße mitgeteilt, welches vermutlich im Zeitraum zwischen 13 und 14 Uhr durch einen Unbekannten mutwillig umgebogen und dadurch nicht unerheblich beschädigt wurde. Drei weitere Fälle von Sachbeschädigung in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden dem Polizeiposten Pfullendorf im Laufe des Sonntags angezeigt. Im ersten Fall wurde am Samstagabend zwischen 18.30 und 23.30 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Franz-Xaver-Heilig-Straße abgestellter Ford C-Max mittels eines spitzen Gegenstandes rundherum verkratzt. Hier entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Im Zeitraum zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, wurde in der Ulrichstraße an einem Peugeot der rechte Außenspiegel abgeschlagen. Am frühen Sonntagmorgen zwischen Mitternacht und 03 Uhr warf ein unbekannter Täter mit einer Bierflasche die Glaseinfassung einer Hauseingangstüre in der Bahnhofstraße ein. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. In allen Fällen ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter Tel. 07552/20160 erbeten.

Pfullendorf

Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00.15 Uhr gerieten in einem Fastnachtszelt in der Bahnhofstraße zwei 25 und 36 Jahre alte Männer aus bislang nicht geklärter Ursache miteinander in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Ältere dem Jüngeren zwei Mal mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Weiter wurde das Fastnachtskostüm des Geschädigten beschädigt. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinwirkung. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Pfullendorf

Körperverletzung

Gegen 00.30 Uhr kam es in der Nacht zum Sonntag in einem Festzelt auf dem Stadtgartenvorplatz zu einer Körperverletzung. Im Verlauf eines Streits wurde ein 29-jähriger Mann von einem 31-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt. Grund für die Auseinandersetzung dürfte die Aufforderung des Jüngeren an den Älteren gewesen sein, sich von seiner Freundin fern zu halten. Beide Beteiligten standen nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung. Der 31-Jährige gelangt wegen des Verdachts der Körperverletzung zur Anzeige.

Illmensee

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 55-jährige Pkw-Lenkerin am Sonntagvormittag gegen 09.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 201b zwischen Ruschweiler und Denkingen. Die Frau kam den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge möglicherweise aus Unachtsamkeit in einer leichten Linkskurve mit ihrem Wagen nach rechts aufs Bankett. Beim Gegenlenken übersteuerte die 55-Jährige ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem angrenzenden Acker. Die Frau, die glücklicherweise angegurtet war, zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro, es musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

