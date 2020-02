Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizeiliche Bilanz zum VSAN-Landschaftstreffen in Pfullendorf am vergangenen Wochenende

Pfullendorf/Landkreis Sigmaringen (ots)

Am vergangenen Wochenende fand in Pfullendorf das Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) statt. Am Samstag wurden diverse Brauchtumsveranstaltungen im Stadtgebiet durchgeführt, gefolgt von Partys im Kernstadtbereich in zahlreichen Zelten, Pavillons und Gaststätten. Diese waren insgesamt sehr gut besucht, die Teilnehmerzahl wird auf etwa 5.000 bis 6.000 geschätzt. Es war festzustellen, dass ein Großteil der Besucher teilweise schon sehr frühzeitig nicht unerheblich dem Alkohol zusprach. Nachdem zunächst befürchtet wurde, dass die prognostizierte Wetterlage mit Sturmböen von bis zu 60 km/h und Dauerregen zu Problemen mit den fliegenden Bauten führen könnte, bestätigte sich dies im Tagesverlauf nicht. Es kam zu keinen witterungsbedingten Beeinträchtigungen. Am Sonntag stand der große Umzug im Mittelpunkt, an diesem nahmen geschätzt etwa 8.000 Teilnehmer und nochmals etwa gleich viele Zuschauer teil. Es schloss sich ein buntes Narrentreiben an, ab etwa 17 Uhr verließen viele Gäste nach und nach die Besenwirtschaften und Zelte, sodass gegen 19.30 Uhr nahezu alle Veranstaltungsräumlichkeiten geleert waren.

Insgesamt verlief das Festwochenende aus polizeilicher Sicht in einem normalen Rahmen. Die polizeiliche Bilanz der beiden Tage mit aktuellem Stand (03.02.2020, 12 Uhr):

Samstag: - Vier Körperverletzungen, - Sieben Sachbeschädigungen, - Fünf Streitigkeiten, die geschlichtet werden mussten, - Drei Platzverweise, - Zwei Beleidigungen von Polizeibeamten, - und weiteres ...

Sonntag: - eine Schlägerei, deren Beteiligte noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten, - zwei alkoholisierte Jugendliche, von denen einer in Gewahrsam genommen und den Eltern übergeben werden musste, - eine Sachbeschädigung.

