PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Kressbronn

Brand von Papier-Container

Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen in der Hemigkofener Straße einen Papier-Container angezündet. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Kressbronn gelöscht werden. Personen, die im Zeitraum von 00.30 bis 01.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541/7010) zu informieren.

Friedrichshafen

Unfallflucht auf dem Parkplatz an der Merianschule

Schaden in Höhe von 2.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag, zwischen 07.30 Uhr und 12.15 Uhr, an einem weißen Mitsubishi verursacht. Der Pkw wurde an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Personen, die den Unfall am Freitagvormittag beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541/7010) zu informieren.

Friedrichshafen - Raderach

Pkw landet in der Obstplantage - Fahrer unverletzt

Ein 25-jähriger Fahrzeuglenker ist am Donnerstagmorgen mit seinem Pkw in der Fichtenburgstraße vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen. Der Audi durchbrach den Zaun einer Obstplantage, wo er gegen mehrere Bäume prallte. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Überlingen

Unfallflucht - Schaden rund 1.000 Euro

Am Donnerstagvormittag ist ein Audi in der Lippertsreuter Straße auf dem Parkplatz der Volksbank Überlingen von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren worden. Der Pkw wurde an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Personen, die im Zeitraum von 8 Uhr bis 12.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551/8040) zu informieren.

