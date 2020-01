Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Bad Saulgau) Nach dem Messerangriff in der Innenstadt von Bad Saulgau: Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter wegen versuchten Mordes erlassen

Bad Saulgau (ots)

Nach dem Messerangriff am Dienstag, den 21.01.2020 in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Bad Saulgau, bei dem eine 64-jährige Frau lebensgefährlich verletzt wurde, hat das zuständige Amtsgericht Ravensburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen den 83-jährigen mutmaßliche Täter am 24.01.2020 Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der Haftbefehl wurde am vergangenen Dienstag in Vollzug gesetzt. Da auch der 83-jährige Tatverdächtige erhebliche Verletzungen erlitten hat, verbleibt er bis zu einer Stabilisierung seines Zustands in einem Krankenhaus und wird anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltsachaft Ravensburg

Telefon 0751 806 1332

E-Mail: poststelle@staravensburg.justiz.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell