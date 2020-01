Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsunfall

An der Einmündung der K7904 in die L317 bei Eintürnen hat es am Mittwochmittag heftig gekracht. Nach einer Vorfahrtsmissachtung sind dort ein VW und ein Skoda zusammengestoßen. Beide Beteiligte verletzten sich.

Gegen 11.50 Uhr bog der aus Richtung Kißlegg kommende Unfallverursacher mit seinem VW Golf von der Kreisstraße in die L317 ab. Dabei missachtete der 19-Jährige die Vorfahrt eines von links kommenden Skodas. Bei der heftigen Kollision verletzen sich die 40-jährige Skodafahrerin und ihr Unfallgegner leicht. Beide kamen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Die erheblich demolierten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Ladendieb randaliert

In einem Modehaus in der Adlerstraße hat am frühen Mittwochabend ein beim Stehlen erwischter Ladendieb randaliert. Sein Diebesgut, ein Pulli, konnte ihm der Ladendetektiv wieder abnehmen.

Gegen 17.30 Uhr sah der Ladendetektiv, wie der 21-jährige einen Pulli mitnahm. Als er den jungen Mann auf den Diebstahl hin ansprach, ging der zunächst friedlich mit ins Büro. Kurz darauf fing er aber an zu toben. Der Dieb schlug dem Detektiv mehrfach ins Gesicht und ergriff anschließend die Flucht. Der Angegriffene konnte dem Täter den gestohlenen Pulli gerade noch entreißen. Der Flüchtige ließ seine Jacke zurück, mit deren Inhalt die Polizei dessen Identität rasch feststellen konnte. Gegen ihn wird jetzt wegen räuberischem Diebstahl ermittelt.

Ravensburg

Einbruchsversuch in der Ziegelstraße

Zwischen dem vergangenen Freitag und gestern (Donnerstag) hat ein unbekannter Täter versucht, in der Ziegelstraße in ein Wohnhaus einzubrechen. Der Unbekannte hebelte mit einem Werkzeug erfolglos an der Eingangstür. Es entstand Sachschaden. Bereits zu Beginn des Jahres meldeten Geschädigte bei der Polizei zwei Einbruchsversuche in andere Wohnobjekte der Ziegelstraße. Ein Tatverdacht besteht bisher nicht. Zeugen, sie sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich zu melden (Telefon 0751 803 3333).

Wangen im Allgäu

Detektiv ertappt Ladendieb

Mit einem Rucksack voller gestohlener Getränke hat ein Detektiv am späten Mittwochabend in einem Kaufhaus in der Karl-Hirnbein-Straße einen Ladendieb gestellt. Der Rucksack, den der 33-jährige Dieb gegen 21.40 Uhr wieder leeren musste, war ganz schön schwer. Er enthielt fünf Flaschen Whisky und zehn Flaschen eines Süßgetränks im Gesamtwert von über 100 Euro. Der Detektiv hatte den Dieb bei der Tat beobachtet und im Ausgangsbereich festgehalten.

Kißlegg

Einbrecher in der Herrenstraße

Am Dienstag hat ein unbekannter Täter zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Herrenstraße einzudringen. Der Unbekannte bearbeitete mit einem Hebelwerkzeug das Schließblech der Tür zu einer Wohnung im Dachgeschoss des Gebäudes. Es gelang ihm nicht, die Tür zu öffnen. Am Schloss entstand ein Schaden in Höhe von zirka 200 Euro.

Isny

Recht am eigenen Bild: Kontrahenten streiten wegen Foto

Wegen einer Fotografie sind am Dienstagabend in der Weißlandstraße zwei Männer aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung endete handgreiflich.

Gegen 17.50 Uhr sah ein Mann, dass er beim Schneeräumen aus einem Gebäude heraus fotografiert wird. Der 57-Jährige gab der Fotografin zu verstehen, dass er das nicht will und setzte dann seine Arbeit fort. Kurze Zeit später wurde er von der Frau und einem männlichen Begleiter abgepasst. In der Folge kam es zu einer Streiterei zwischen den beiden Männern, die handgreiflich wurde. Der 23-jährige Begleiter der Fotografin setzte Pfefferspray ein. Gegen ihn ermittelt der Polizeiposten Isny jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Amtzell-Geiselharz

Beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Schomburger Straße hat der abbiegende Autofahrer am Mittwochmorgen einem VW Tiguan die Vorfahrt genommen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 10.45 Uhr bog ein Mazdafahrer von dem Parkplatz an der Kreuzung Wangener Straße nach rechts in die Schomburger Straße ab. Beim Abbiegen übersah der 21-Jährige einen VW Tiguan, der von links kam. Die beiden Personenkraftwagen stießen heftig zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wilhelmsdorf

Farbschmiererei an Neubau - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Mittwoch einen Neubau in der Karl-Fuss-Straße mit Farbe verunstaltet und damit einen Schaden in Höhe von rund 18.000 Euro angerichtet.

Die Unbekannten kletterten über das Gerüst auf die Balkone des Reihenhauses. Mit einem violetten Farbstift bemalten sie drei hochwertige Schiebetürenelemente und drei Fensterbänke mit verschiedenen Kürzeln. Während sich die Farbe auf den Scheiben einfach entfernen ließ, müssen Fensterrahmen und das Gesims womöglich ausgetauscht werden.

Der Polizeiposten Altshausen ermittelt in der Sache und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07584 9217 0 entgegengenommen.

Weingarten

Unfallflucht in der Liebfrauenstraße - Zeugen gesucht

Auf einem größeren Parkplatz in der Liebfrauenstraße ist am Mittwoch, zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr, ein VW Transporter angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Nummer 07584 9217 0 entgegengenommen.

Weingarten

Peugeot auf Parkplatz beschädigt - Unfallverursacher verschwindet

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch auf dem Parkplatz vor Gebäude C der Hochschule in der Leibnizstraße sucht das Polizeirevier Weingarten nach Zeugen.

Zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr prallte ein unbekanntes Auto gegen den parkenden Peugeot 205. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Der oder die Schuldige entfernte sich, ohne den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Am beschädigten PKW wurden gelbe Farbspuren des Verursacherfahrzeugs festgestellt.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751 803 6666 entgegengenommen.

Berg

Folgenreiche Kurvenfahrt - zwei Autofahrerinnen verletzt (Zeugensuche)

Eine 54-jährige Frau ist am Dienstagabend in Ettishofen beim Durchfahren einer Kurve mit ihrem Kleinwagen über die Mitte hinausgefahren und dabei mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17.15 Uhr fuhr die Unfallverursacherin mit ihrem Smart auf der Hauptstraße ortseinwärts. In der langgezogenen Rechtskurve kam sie über die Mittellinie und stieß deshalb mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Die Kollision war heftig, weshalb die 68-jährige Fordfahrerin und die 54-Jährige am Steuer des Smart leicht verletzt wurden. An beiden Personenkraftwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt zirka 20.000 Euro beziffert.

Weil auf der Landstraße zur Unfallzeit viel Verkehr war, vermutet die Polizei, dass mehrere Verkehrsteilnehmer Zeugen des Unfalls wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0751 803 6666 zu melden.

Bad Waldsee

33-jähriger Ladendieb geschnappt - Polizei sucht Zeugen

Erfolgreich ist am vergangenen Montag die Fahndung nach einem Ladendieb verlaufen. Im Bereich der Volksbank griff die Polizei zu und nahm den 33-jährigen mutmaßlichen Täter fest.

Gegen 17.45 Uhr löste der Dieb beim Verlassen des Drogeriemarktes Müller einen Signalton aus. Der 33-Jährige ergriff daraufhin sofort die Flucht. Ein Zeuge, nach dem die Polizei jetzt sucht, nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Allerdings fand der Zeuge das Diebesgut, das der Täter weggeschmissen hatte: ein Parfüm im Wert von fast 80 Euro. Nach dem Vorliegen einer groben Täterbeschreibung (Mann, dunkel gekleidet) und Erkenntnissen zur Fluchtrichtung begann die Polizei, gezielt nach dem Täter zu suchen. Bei der Volksbank war Endstation für den Dieb. Die Streife griff zu und nahm ihn fest.

Der Polizeiposten Bad Waldsee sucht jetzt nach dem Zeugen, der den Dieb verfolgte und bittet dringend um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07524 4043 0.

Weingarten

Parkplatzkracher in der Ettishofer Straße

Auf einem größeren Parkplatz an der Ettishofer Straße sind am Mittwochnachmittag zwei Audi A4 zusammengestoßen.

Die beiden Personenkraftwagen fuhren gegen 16 Uhr, von einem Gebäude verdeckt, aus verschiedenen Richtungen aufeinander zu. Die beiden Fahrer sahen sich zu spät, konnten nicht mehr reagieren und stießen zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

