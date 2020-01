Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Einbrecher geht leer aus

Über das Wochenende ist ein unbekannter Täter in das Schiedsrichterhäuschen beim Sandbühlstadion eingedrungen. Gestohlen hat er nichts. Zwischen Freitag- und Montagnachmittag wuchtete der Eindringling die abgeschlossene Tür des Schiedsrichterhäuschens auf. Er durchsuchte vorhandene Schubladen, fand aber nichts Stehlenswertes. Ohne Beute verließ er die Örtlichkeit wieder. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Mengen

Pkw gleich zwei Mal zerkratzt

Der VW Golf eines 32-Jährigen wurde am Montagabend in der Hauptstraße in Mengen zerkratzt. Doppelt ärgerlich für den geschädigten Golfbesitzer ist, dass dieser bereits am Donnerstagabend letzter Woche in der Pfarrstraße in Mengen auf dieselbe Weise beschädigt worden ist. Wer für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden am Golf beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Mengen

Ortsschild überfahren

3000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen gegen 5.15 Uhr auf der Klosterstraße in Mengen entstanden. Der 20-jährige Fahrer eines Ford Focus bog von der B32 nach links in Richtung Ennetach in die Klosterstraße ein. Hier kam er aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab, rutschte mit seinem Pkw über das dortige Ortsschild und kam auf dem Gelände eines Autohauses zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell