PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Neufra

33-Jährige rutscht über Verkehrsinsel

Sachschaden von über 8.000 Euro ist am Montag gegen 06.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung K 8206/L 448 entstanden. Die 33-jährige Lenkerin eines VW Golf hatte beim Rechtsabbiegen auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war über eine Verkehrsinsel gerutscht. Dabei wurden zwei Verkehrszeichen umgeknickt. Während die Autofahrerin unverletzt blieb, musste ihr nicht mehr fahrbereiter Pkw abgeschleppt werden.

Ertingen

Streit um Leiter endet im Krankenhaus

Zwei Arbeitskollegen gerieten am Montag gegen 14.45 Uhr in Ertingen während Arbeiten aneinander. Auslöser für den Streit war die Benutzung einer Leiter. Während der 23-jährige Geschädigte auf die Leiter steigen wollte, wurde diese vom 20-jährigen Tatverdächtigen weggezogen, da dieser sie ebenfalls benötigte. Nach Aufforderung des Geschädigten, der Tatverdächtige solle sich eine andere Leiter holen, schlug dieser dem 23-Jährigen mit einem Hammer gegen den Kopf. Der Geschädigte erlitt hierdurch eine Platzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei ermittelt nun gegen den 20-Jährigen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Ostrach

18-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau bei einem 18-jährigen Autofahrer fest, den sie gegen 15.40 Uhr in Ostrach anhielten und überprüften. Nach einem Drogentest, der positiv auf THC reagierte, veranlassten die Polizisten bei dem jungen Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Dem Pkw-Lenker, der den Konsum von Marihuana einräumte, wurde die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinwirkung

Ein 19-Jähriger wurde am Montag gegen 18:30 Uhr auf Höhe der Einmündung Blumenstraße in Bad Saulgau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung konnten durch die Polizeibeamten Anzeichen einer möglichen Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, weshalb der junge Mann zur Entnahme einer Blutprobe in das Krankenhaus gebracht wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde dem 19-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Bad Saulgau - Moosheim

Sturz mit Kleinkraftrad

Noch einmal glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 07.45 Uhr auf der Kirchstraße in Moosheim. Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer war vermutlich infolge eines Bedienungsfehlers in einer ansteigenden scharfen Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit seinem Zweirad gestürzt. Dieses rutschte über die Straße und prallte gegen den VW Golf eines entgegenkommenden 53-jährigen Autofahrers. Der Jugendliche zog sich bei seinem Sturz lediglich leichte Verletzungen zu, der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf nahezu 2.000 Euro.

Sigmaringen

Bauwagen brennt

Auf der Fürstenhöhe hat am Dienstagvormittag ein Bauwagen gebrannt. Es entstand Sachschaden.

Der Mitarbeiter einer Firma entfachte am Morgen in seinem am Waldrand stehenden Bauwagen ein Feuer im Holzofen. In dessen unmittelbarer Nähe hängte der Mann an einem selbst zusammengebauten Holzgestell Arbeitsbekleidung zum Trocknen auf. In Folge der Hitzeübertragung fingen Bekleidung und Holzgestellt Feuer und setzten den Bauwagen in Vollbrand, der dadurch völlig zerstört wurde. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

