PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Baienfurt

BMW und Nissan fahren aufeinander

In der Niederbieger Straße sind am Montagmorgen ein BMW und ein Nissan bei einem Auffahrunfall zusammengestoßen. Gegen 6.40 Uhr achtete der BMW-Fahrer auf der Brücke vor der Auffahrt zur B30 kurzzeitig nicht auf seinen Vordermann und fuhr dem Nissan ins Heck. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unklare Ampelschaltung - Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Am Montagmittag gegen 12 Uhr sind an der Ampelanlage an der Kreuzung der Bergatreuter Straße mit der Baindter Straße ein Hyundai und ein Ford zusammengestoßen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 4.500 Euro. Die 67 Jahre alte Fahrerin des Hyundai kam aus Richtung Baindt. Der Fordfahrer war aus Richtung Bergatreute unterwegs. Für wen der beiden Fahrer die Ampelanlange auf "grün" stand versucht das Polizeirevier Weingarten nun zu klären. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 0751 803-6666 zu melden.

Ravensburg

Loch in Schaufensterscheibe

Am Montagmorgen haben Mitarbeiter eines Modegeschäfts in der Adlerstraße in einer der Schaufensterscheiben ein Loch festgestellt. Laut Feststellung der Polizei wies die Beschädigung Merkmale eines Einschusses auf. Ein Projektil fanden die Ermittler trotz der durchgehenden Beschädigung nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro.

Bus das Anfahren ermöglicht - Auto fährt auf

In der Gartenstraße hat sich am Montagmittag ein Auffahrunfall ereignet, bei dem eine Fahrschülerin einen Schock erlitt. Die 17-jährige war mit ihrem Fahrlehrer unterwegs und wollte auf Höhe einer Bushaltestelle einem Linienbus das Einfahren in den Verkehr ermöglichen. Sie bremsten dafür ihren Opel ab. Dies bemerkte der 43 Jahre alte Fahrer eines VWs zu spät. Durch sein Auffahren verursachte er einen Schaden von insgesamt 8.000 Euro. Die 17-Jährige wurde vorsorglich in einem Krankenhaus medizinisch untersucht.

Radfahrerin im Kreisverkehr übersehen

Leicht verletzt hat sich am Montagmorgen eine Radfahrerin, nachdem sie im Kreisverkehr in der Schützenstraße von einem Lastwagenfahrer übersehen und angefahren wurde. Der LKW kam aus der Eyachstraße. Beim Einfahren in den Kreisel streifte der Lastwagen die 29 Jahre alte Zweiradfahrerin, die Vorfahrt hatte. Dessen Fahrer hatte die Frau übersehen. Sie stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Mit einem Rettungsfahrzeug wurde sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Horgenzell

Lastwagen prallt gegen Baum

Ein vereistes Straßenstück dürfte der Grund sein, weshalb am Montagmorgen um kurz vor 9 Uhr ein Lastwagen zwischen Zussdorf und Haslachmühle ins Schleudern geriet und von der Straße abkam. Der LKW prallte seitlich gegen einen Baum. Der 37 Jahre alte Fahrer verletzte sich bei der Kollision leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der Lastwagen musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Wangen im Allgäu

Einbruch in Bäckereifiliale

Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in eine Bäckereifiliale im Haidösch eingestiegen. Die Täter versuchten bereits in der Nacht zum Samstag sich Zutritt in die Filiale zu verschaffen. Dabei scheiterten sie aber. In der Folgenacht gelang es ihnen eine Türe aufzubrechen. Im Inneren der Filiale brachen sie einen Tresor aus der Verankerung. Den Safe nahmen sie mit. Die erlangte Beute der Täter wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Zeugen die am vergangenen Wochenende, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Filiale gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07522 9840 zu melden.

Radfahrer von Lastwagen touchiert - Polizei such Zeugen

Das Polizeirevier Wangen sucht Zeugen zu einem Verkehrsvorgang, der sich am Montagmittag im Haidösch ereignet hat. Es steht derzeit im Raum, dass der Fahrer eines Lastwagens gegen 12 Uhr an der Kreuzung Ravensburger Straße mit seinem schwarzen LKW einen 13 Jahre alten Radfahrer gestreift hat. Der Laster berührte das Rad des Jungen am hinteren Reifen. Der 13-Jährige stürzte nicht, musste aber auf den Gehweg ausweichen. Eine noch unbekannte Zeugin half dem Jungen nach dem Vorfall. Das Polizeirevier Wangen sucht derzeit sowohl nach der Frau, als auch nach dem Fahrer des schwarzen Lasters. Dieser ist nach dem Vorfall davongefahren. Hinweise werden unter Tel. 07522 9840 erbeten.

Weingarten

Auffahrunfall - Autofahrerin verletzt

In der Abt-Hyller-Straße sind am Montagmittag gegen 14 Uhr bei einem Auffahrunfall ein Nissan und ein Opel zusammengestoßen. Die Opelfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die 48 Jahre alte Frau bremste ihren Opel ab, um Fußgänger über die Straße zu lassen. Dies bemerkte der Fahrer des ihr nachfolgenden Personenkraftwagens nicht rechtzeitig. Eine Kollision war nicht mehr zu verhindern. Die Frau wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Der Schaden, den der 21 Jahre alte Nissanfahrer durch den Unfall verursacht hat, wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt.

Vier Autos in Unfall verwickelt

Am Montagmorgen, um kurz nach 7 Uhr, sind in der Niederbieger Straße vier Autos aufeinander gefahren. Bei dem Unfall haben sich zwei Personen leicht verletzt. Der 53 Jahre alte Fahrer eines Volkswagens fuhr auf Höhe der Ettishofer Straße einem vorausfahrenden BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob der BMW die beiden vor ihm befindlichen Autos, einen VW Polo und einen Opel, aufeinander. Die 24-jährige BMW-Fahrerin und die 21-jährige Fahrerin des Polos klagten nach dem Unfall über Nackenschmerzen. Sie wurden vorsorglich medizinisch untersucht. Insgesamt wird der Schaden an allen vier Autos auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Altshausen

Schüler von Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Donnerstag ist in der Saumstraße, auf Höhe der dortigen Sporthallen, ein zwölf Jahre alter Schüler von einem Auto gestreift und leicht verletzt worden. Der Fahrer des Wagens fuhr davon. Der Polizeiposten Altshausen sucht aus diesem Grund aktuell Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können. Gegen 10.40 Uhr wollte der Schüler zusammen mit weiteren Kindern die Saumstraße überqueren. Als er am Straßenrand stand, streifte ihn der Außenspiegel eines silbernen Kleinwagens, der aus Richtung der Tennisanlagen kam. Der 12-jährige Junge stürzte daraufhin. Er zog sich mehrere Prellungen zu. Zeugen, den Hinweise auf den Unfall geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07584 92170 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Bad Waldsee-Reute

Kaminbrand ruft Feuerwehr auf den Plan

In der alten Bachgasse war am Montag die freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Kurz vor 12 Uhr kam es dort in einem Wohnhaus zu einem Kaminbrand. Glanzruß hatte zu dem Feuer geführt. Dank des Einsatzes der Wehrleute konnte der Brand schnell gelöscht werden. Schaden am Kamin entstand keiner.

