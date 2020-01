Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Ostrach) Abfüllmaschine brennt - dichter Rauch zieht über Ostrach

Am Dienstagmorgen ist dichter Rauch über Ostrach hinweggezogen. Grund dafür war der Brand einer Maschinenhalle in der Riedstraße. Weil dort Chemikalien verbrannten, waren aufgrund der drohenden Gefahrenlage für die Bevölkerung über 200 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die bisherigen Messungen durch die Feuerwehr ergaben keine bedenklichen Werte. Insofern konnte Entwarnung gegeben werden.

Ein technischer Defekt führte, so die ersten Feststellungen der Polizei, kurz nach 8 Uhr zu dem Brand der Maschine, mit der eine granulierte Desinfektionschemikalie abgefüllt wurde. In der Folge geriet die an der Riedstraße stehende Halle in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren rückten an und löschten erfolgreich. Weil die Folgen des Brandes, vor allem wegen des abbrennenden Granulats, nicht abschätzbar waren, wurde die Bevölkerung auf verschiedenen Kanälen darum gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Vorsorglich hatte auch der Rettungsdienst starke Kräfte alarmiert. Die Stadt Ostrach richtete eine Hotline ein. Es wurde zum Glück niemand schwerer verletzt. Bei sieben Personen besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Eine Person befindet sich bereits zur Untersuchung im Krankenhaus. Die anderen sechs Betroffenen wollen sich noch in Behandlung begeben. Auch ein Feuerwehrmann zog sich bei den Löscharbeiten eine leichtere Verletzung zu. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es noch keine Informationen.

