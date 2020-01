PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Tettnang

Verkehrsunfall - ohne Verletzte

Ein 69-Jähriger hat am Sonntagnachmittag an der Kreuzung L 333 / K 7719 einen Schaden von rund 7.000 Euro versucht. Er wollte mit seinem Mazda aus Richtung Baumgarten kommend nach links Richtung Tettnang abbiegen. Hierbei übersah er eine aus Richtung Tettnang kommende 31-jährige Autofahrerin. Trotz einer Vollbremsung des Pkw-Fahrers kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Eriskirch

Beim Bremsen gestürzt

Am Sonntag gegen 11 Uhr ist ein 49-jähriger Kraftradfahrer in der Mozartstraße mit seinem Motorrad gestürzt. Beim Vorbeifahren an parkenden Fahrzeugen bemerkte er den entgegenkommenden Pkw eines 31-Jährigen zu spät. Er bremste zu stark ab und rutschte mit seiner Yamaha in den Skoda des 31-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Überlingen

Scheibe an der Realschule eingeschlagen

Ein unbekannter Täter hat am Samstag gegen 13.45 Uhr in der Rauensteinstraße mit einer Glasflasche eine Scheibe im Eingangsbereich der Realschule eingeschlagen und einen Schaden von rund 1.000 Euro verursacht. Personen, die zur Mittagszeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-804-0) anzurufen.

Überlingen

Eingangstüre beschädigt

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag, zwischen 00.30 und 01.00 Uhr, in der Straße Zum Salm die Glastür an einem Lebensmittelgeschäft mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht näher beziffert werden. Personen, die nach Mitternacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-804-0) anzurufen.

