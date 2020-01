Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mitteilungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Das traditionelle Viererbundtreffen der Narrenzünfte Elzach, Rottweil, Oberndorf und Überlingen verlief am Samstag in Überlingen verhältnismäßig ruhig. Am Vormittag fand das Narrenbaumstellen und abends der Nachtumzug mit Fackel-Beleuchtung statt. Bei idealem Wetter war die Veranstaltung sehr gut besucht. Zum Zeitpunkt des Nachtumzuges hielten sich zwischen 15.000 und 20.000 Besucher in der Innenstadt auf. Am Nachtumzug nahmen etwa 5.000 Hästräger teil. Bei der anschließenden Freinacht waren sowohl die Lokalitäten als auch die ca. 50 Besenwirtschaften und Verpflegungsstände im Freien ebenfalls sehr gut frequentiert. Es kamen zwei Körperverletzungsdelikte, ein Rauschgiftdelikt und zwei Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz zu Anzeige.

