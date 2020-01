Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mitteilungen aus dem Landkreis Sigamaringen

Landkreis Sigamringen (ots)

Bad Saulgau

Vorrang einer Radfahrerin missachtet

An der Kreuzung Buchauer Straße und Kaiserstraße in Bad Saulgau missachtete ein 80-jähriger Daimler-Benz-Fahrer am Samstagmorgen gegen 09.45 Uhr den Vorrang einer 46-jährigen Fahrradfahrerin. Diese konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern und stürzte vom Fahrrad. Hierbei zog sie sich leichte Prellungen am Schienbein zu. Der Gesamtschaden an Fahrrad und Auto beläuft sich auf etwa 300.- Euro.

Herbertingen

Fußballspieler rastet aus

Einen Platzverweis durch den Schiedsrichter verkraftete ein 15-jähriger Jugendlicher bei Jugendturnier in Herbertingen offensichtlich nicht. Nachdem der aus Ehingen stammende Spieler vom Platz ging, trat er wutentbrannt gegen die Türe der Umkleidekabine. Durch den Tritt fiel die Türe aus den Angeln. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200.- Euro. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung ist die Folge.

