PP Ravensburg: Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots)

Drei Leichtverletzte Personen und rund 15.000.-Euro Schaden forderte ein Verkehrsunfall am Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr. Ein 31-jähriger Autofahrer befuhr die Windhager Straße und kam im Auslauf einer Rechtskurve vermutlich infolge von Alkoholgenuss sowie nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab. Hier kollidierte er dann mit einer Straßenlaterne. Der Notdienst der Technischen Werke musste die über die Straße hängenden Verbindungskabel der Straßenlaterne abklemmen. Seine drei Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Verursacher war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei veranlasste bei dem 31-Jährigen eine Blutentnahme und zeigte ihn an.

