Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen - Im Kreisverkehr die Vorfahrt missachtet

Eine 57-jährige Fiat-Fahrerin hat am Freitagabend gegen 19:30 Uhr im Kreisverkehr am Penny Markt einen Unfall verursacht. Die aus Richtung Blochingen kommende 57-Jährige fuhr in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt eines 44-jährigen Opel-Fahrers. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 6000, -- Euro.

Krauchenwies - Betrunkener in Gewahrsam genommen

Ein 19-Jähriger aus dem Kreis Sigmaringen musste bei einer Fasnachtveranstaltung in der Turnhalle am frühen Samstagmorgen in Gewahrsam genommen werden. Da sich der 19-Jährige aggressiv auf der Veranstaltung verhielt, wurde er von den Mitarbeitern des eingesetzten Sicherheitsdienstes vom Gelände verwiesen. Er kehrte jedoch mehrfach zurück. Gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten verhielt er sich ebenfalls aggressiv und uneinsichtig. Seine Alkoholbeeinflussung lag etwas unter 2,0 Promille. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund seines Verhaltens wurde er mittels Handschellen geschlossen. Im Streifenwagen spuckte er um sich. Die Beamten setzten ihm eine Spuckmaske auf. Der 19-Jährige wurde von der Örtlichkeit verbracht und seinem Vater überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Olaf Stotzka

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell