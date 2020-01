Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.01.2020 83-Jährige wegen Mordverdachts inhaftiert - Todesursache geklärt

Billafingen / Bodenseekreis (ots)

Der 73-Jährige, der am vergangenen Freitagvormittag von der Feuerwehr tot aus seiner Wohnung geborgen wurde, ist von seiner Ex-Frau ermordet worden. Anhand des vorläufigen Obduktionsergebnisses vom Mittwoch kann davon ausgegangen werden, dass es zunächst zu einer stumpfen Gewalteinwirkung auf den Kopf des Opfers kam. Anschließend übergoss die mutmaßliche Täterin das Opfer mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete es an. Der 73-Jährige ist laut Gerichtsmedizin an den Folgen der Brandverletzungen und/oder der Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Zwischenzeitlich wurde die Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz beim Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen die 83-Jährige wegen Mordes anordnete. Sie wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

