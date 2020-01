Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Unfall an Bahnübergang zwingt Zug zum Halten - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Montagmorgen gegen 07:10 Uhr am Bahnübergang in der Mühlenstraße in Überlingen.

Der bislang unbekannte Fahrer eines dunkelblauen LKW der Marke Mercedes-Benz mit der Aufschrift "Fit" missachtete die vorgeschriebene Fahrtrichtung und bog vom Strandweg herkommend nach rechts in die Mühlenstraße ein. Am dortigen Bahnübergang streift er einen Steinpoller und verursacht hierdurch eine Störung an der Bahnschranke. Dies veranlasste einen herannahenden Zug anzuhalten. Schließlich überquerte der LKW den Bahnübergang trotz roter Ampel. Der Sachschaden am Bahnübergang beläuft sich auf etwa 200 Euro. Am LKW ist mutmaßlich auf einer Höhe von etwa einem Meter auf der Beifahrerseite ein erheblicher Schaden entstanden.

Das Polizeirevier Überlingen ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07561 8488 0 zu melden.

Überlingen

Beim Anschnallen die Kontrolle verloren

Der 39-jährige Fahrer eines VW Up! fuhr am Donnerstagmorgen in Meersburg auf der Uferpromenade gegen eine Gartenmauer und verletzte sich hierbei leicht. Es entstand Sachschaden von rund 6000 Euro.

Als er sich während der Fahrt den Sicherheitsgurt anlegen wollte, verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Da er noch nicht angeschnallt war, als das Fahrzeug gegen die Mauer prallte, wurde der 39-Jährige gegen den Rückspiegel geschleudert und er verletzte sich hierdurch am Kopf. Der angeschnallte Beifahrer blieb unverletzt. Beide Insassen wurden vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik verbracht.

Markdorf

Teuer eingeparkt

Beim Einfahren in eine Parklücke streift eine 33-jährige Fahrerin mit ihrem Renault Espace am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr an einem parkenden Madza entlang und verursacht hierdurch einen Sachschaden von rund 5000 Euro.

Langenargen

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken hat ein Autofahrer am Dienstag auf dem Schotterparkplatz in der Amtshausstraße einen geparkten Wagen angefahren. Der Unbekannte fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den entstandenen Schaden am Skoda Rapid von etwa 3000 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Langenargen bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07543 9316 25 zu melden.

Friedrichshafen

Lastwagen auf der Bundesstraße aufgefahren

Am Mittwochnachmittag ist ein Autofahrer auf der Bundesstraße 31 in Höhe der Abfahrt Friedrichshafen Ost mit einem vor ihm fahrenden Lastwagen zusammengestoßen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Der 57 Jahre alte Fahrer des Lastwagens musste auf seiner Fahrt in Richtung Lindau abbremsen, weil sich vor ihm Stau bildete. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender Fahrer eines Ford Transit zu spät. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von mehr als 4.500 Euro. Der Transit musste nach dem Unfall durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der 49 Jahre alte Fordfahrer kam zur medizinischen Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus.

