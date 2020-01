Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Bodenseekreis (ots)

Leutkirch im Allgäu

Unfall im Kreisverkehr

Im Gewerbegebiet "Herdschachen" sind am Donnerstagmittag im dortigen Kreisverkehr ein PKW und ein Transporter zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden.

Gegen 13.30 Uhr fuhr ein VW Passat in den Kreisverkehr "Im Herrach" ein. Dessen Fahrer übersah dabei einen bereits im Rondell kreisenden VW Transporter und stieß mit ihm zusammen. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Einbruch in Imbiss

In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbiss in der Bleicherstraße eingedrungen. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf. Sie entwendeten eine Kasse mit Wechselgeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Ein Tatverdacht besteht bisher nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Rufnummer 0751 803 3333 entgegen.

Ravensburg

Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Unbekannte Täter haben versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Federburgstraße einzubrechen. Die Tat wurde am Donnerstagmorgen bemerkt.

Die Einbrecher hebelten mit einem stabilen Werkzeug am Schließblech einer Eingangstür. Schraubenzieher oder Stemmeisen wurde mehrfach angesetzt. Die Tür gab jedoch nicht nach. Es entstand Sachschaden.

Ravensburg

Unfallverursacher steht unter Drogeneinfluss

In der Gartenstraße sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag drei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Der Unfallverursacher hatte Drogen konsumiert.

Gegen 16.20 Uhr fuhr der 50-Jährige in seinem Ford Fiesta auf der Gartenstraße in Richtung Weingarten. Kurz vor der Abzweigung der Eywiesenstraße holte er einen BMW ein und wechselte gleich danach auf den linken Fahrstreifen. Dort fuhr jedoch bereits ein Mercedes, den er seitlich touchierte. In der Folge prallte der Ford auch gegen den vorausfahrenden BMW. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 7500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kißlegg

17-Jähriger hat Drogenutensilien dabei

Am Donnerstagmittag ist der Polizei ein vermeintlicher Drogenverkauf gemeldet worden. Bei einem 17-jährigen Jugendlichen fanden die Beamten Rauschgift-Utensilien.

Nach der Meldung, die gegen 13.20 Uhr einging, fuhren sofort zwei Streifen in die Schloßstraße. Beim Neuen Schloss stand eine Gruppe Jugendlicher. Bei Erkennen der Streifenwagen rannten alle, bis auf den 17-Jährigen, in verschiedene Richtungen davon. Bei dem Jugendlichen fanden die Ermittler ein nach Cannabis riechendes Behältnis, einen so genannten Grinder, mit dem "Kräuter" zerkleinert werden können und Bargeld - alles Dinge, die zumindest den Verdacht des Umgangs mit Betäubungsmitteln bestätigten.

Der Polizeiposten Vogt hat ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Handels mit Cannabis gegen den Jugendlichen eingeleitet. Über den Rest der Gruppe gibt es bisher keine Erkenntnisse.

Bad Waldsee

Jägerzaun beschädigt

Am späten Mittwochabend haben unbekannte Täter in der Beethovenstraße Latten von einem Holzzaun abgerissen und anschließend gegen das dahinter stehende Wohnhaus geworfen. Die Randalierer krakeelten während der Tat lautstark herum. Was sie brüllten, konnte niemand verstehen. Weil die Täter nicht gesehen wurden, war es den "Ohrenzeugen" nicht möglich, eine Beschreibung abzugeben.

Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise zu der Tat werden unter der Rufnummer 07524 4043 0 entgegen genommen.

Berg

Auffahrunfall wegen stürzender Rentnerin

Am Donnerstagmorgen ist eine 83-jährige Frau am Rand der L219 bei Berg gestürzt. Bei Erkennen der hinfallenden Frau fuhren in der Folge drei Autos aufeinander.

Die Rentnerin stürzte gegen 8 Uhr in einen Straßengraben neben der Landstraße. Eine in Richtung Weingarten fahrende Frau sah den Sturz und wollte helfen. Die 24-Jährige bremste und hielt an. Hinter ihrem Kia Ceed kam ein VW Golf, dessen Fahrerin zu spät reagiert und den Kia leicht touchierte. Als drittes Auto folgte ein Porsche. Dessen 54-jähriger Fahrer erkannte die Situation zu spät. Er prallte gegen das Heck des bereits aufgefahrenen Volkswagens. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3500 Euro. Die gestürzte Frau kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

